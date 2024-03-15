Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul mesajı: Tarihe gömeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de konuştu. 5 yıldır İstanbul'da halkçı bir yönetim anlayışı inşa ettiklerini savunan İmamoğlu, "Onların dediğini yaparsanız değil yapmazsanız değerli olursunuz. Halkın sorunlarını dinleyen ve çözen biziz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de konuştu.

5 yıl boyunca hiç kimseye siyasi tercihini, inancını ve yaşam tarzını sormadan hizmet götürdüklerini belirten İmamoğlu, "Rantçılar gitti halkçılar geldi" dedi.

"Enerjimin kaynağı pazarlarda" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Burayı yönetenler durumu idare ettiler. Burası merkezî bir yer olmasına rağmen o duyguyu size yaşatmadılar. Buradaki insanlar şehirde keyif alamadı. Bu keyif için yönetim kalitesine ihtiyaç var. Bu kalite bizde, onlarda kalmadı. Onlar bir kişiden gelen talimatı yerine getirirler."

İktidarın devlet görgüsünü de kaybettiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"ONLARI DİZE GETİRDİNİZ"

"Biz halkı düşünürüz. Bölgedeki kafe, büfe, esnaf ne olacak onu düşünürüz. Siz onları dize getirdiniz. İşin içinde oy olmasa sizi önemsemezler. Ama siz Kağıthane'de onlara bir ders verdin. Onların dediğini yaparsanız değil yapmazsanız değerli olursunuz. Halkın sorunlarını dinleyen ve çözen biziz.

Emekli için gece gündüz düşünen ekip, İmamoğlu'nun halkçı ekibi. O aileye binaları dönüşüyorsa 9 bin TL kira vereceğiz. Depreme dayanıksızsa dönüştürülecek evin bedelinin yüzde 65'ini biz karşılayacağız. Sosyal yardımları bütçede 6 kat artırdık. Siyaset yapmıyoruz hizmet ediyoruz. Bizim kutsalımız, insanımız."

İmamoğlu, sözlerini kalabalığa "İhmalleri, ihanetleri, Kanal İstanbul'u tarihe gömmeye; Kağıthane'yi, İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" diye seslenerek sonlandırdı.