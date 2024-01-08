Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un adaylığı sonrası ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li rakibi Murat Kurum için ilk yorumu yaptı. İmamoğlu, "Şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, beş yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydetti ve "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan İmamoğlu, rakibi AKP'nin adayı Murat Kurum'la ilgili de ilk kez açıklama yaptı.

Kurum karşısında şansının ne olacağına ise İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım."

Erdoğan'ın kendisine ait bir şeyin kendisinden alındığı hissiyle hareket ettiğine dikkati çeken İmamoğlu, İstanbul'un 16 milyon insana hatta insanlığa ait bir şehir olduğunu söyledi.

İstanbul'un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

"KAZANDIKTAN SONRA MECBURLAR"

İmamoğlu tekrar seçilmesi halinde hükümetin finansman ya da onay konularında engeller koyamayacağını belirterek "İki kez üst üste İstanbul'da seçim kazanmış bir belediye başkanını, kazandıktan sonra engelleyebilecek bir hükümetin olamayacağını düşünüyorum. Mecburlar" dedi.

YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASI

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu aleyhine siyaset yasağı ve hapis cezası kararı alınmış, sözlerinin çarpıtılarak olmayan bir suçun yaratıldığını ifade eden İmamoğlu ise kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

İmamoğlu, devam eden yargılamanın seçime etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya, "Seçim kadar buradan bir sonuç çıkartma talihsizliğini diyelim olmayan bir suçun üzerinden çıkartma talihsizliğini hükümet ısrarla bu memlekete yaşatmak ister mi? Açıkçası istemez diye düşünüyorum. Ama her koşulda hiç kafama taktığım bir husus değil" cevabını verdi.

uzun yıllardır elinde bulundurduğu büyükşehir belediyelerinin önemli olanlarını 2019 yılındaki yerel seçimlerde kaybetmiş; CHP ve ittifak yaptığı İYİ Parti'nin ortak adayları İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

Türkiye'nin en büyük kenti olan ve belediyenin çok büyük bir bütçeyi yönettiği İstanbul ve Ankara, AKP için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce defalarca İstanbul'u geri almak istediğini dile getirdi.

Ancak geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimleri AKP ve MHP ittifakının kazanmasının ardından İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu, ancak henüz aday açıklamadı.