Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e ziyaret: "Kardeşlik ilişkisi, CHP'yi iktidara taşıyacak"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncülerimi hem teşekkürlerimi sunacağım" dedi. Özgür Özel ise "Bizim aramızdaki ilişki, kardeşilik ilişkisi, kardeşlik hukukudur. Ama bu kardeşlik hukuku, CHP'yi iktidara taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti.

İmamoğlu ile Özel görüşmesi, Özel'in çalışma ofisinde gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan 38. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri de sona ermişti.

Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu basın mensuplarının karşısına çıktı.

İlk olarak konuşan İmamoğlu, "Malumunuz 38. Kurultayımızla ilgili süreç tamalandı. Süreci tamamladıktan sonra kurultay başkanı olarak kendilerini ziyaret edip sürece dair hem teşekkür edip hem de bilgi aktardım" ifadelerini kullandı.

Kurultayın dengeli ve seviyeli geçtiğini belirten İmamoğlu, "Sayın önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncülerimi hem teşekkürlerimi sunacağım. Bu kapsamda bu günde 8. Genel Başkanımız sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i ziyaret ettim. Görevimi bitirmiş oldum, genel başkanımdan izin isteyerek görevime dönüyorum."

ÖZEL: EKREM BAŞKAN'LA KARDEŞLİK İLİŞKİMİZ VAR

Özgür Özel ise açıklamasında, "Ekrem Başkanımız nezaket gösterdiler ve kurultayı tamamladıktan sonra, görevini bitirdikten sonra ziyaret ettiler. Ekrem Başkan hangi işin ucundan tutsa dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorluklar olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı çok başarılı bir şekilde yönetti" ifadelerini kullandı.

"Hep konuşulan bir şey var; Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var?" diyen Özel, şunları söyledi: "Bizim aramızdaki ilişki, kardeşilik ilişkisi, kardeşlik hukukudur. Ama bu kardeşlik hukuku, CHP'yi iktidara taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız."

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nın haftaya salı yapılacağını bildirdi.