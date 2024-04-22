Ekrem İmamoğlu paylaştı: 31 Mart seçim gününde neler yaşandı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "31 Mart Seçim Günü'nde Neler Yaşadık?" başlıklı videosu ile seçim günü yaşananları paylaştı. Videoda, İmamoğlu'nun seçimde önde olduğunu öğrendiği andan seçimi kazanmasından hemen sonra yaptığı konuşmalar yer alıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim günü neler yaşandığına ilişkin bir videoyu YouTube hesabından paylaştı.

Seçimde yüzde 51,14 oy oranıyla zafer ilan eden ve AKP'li rakibine 11,5 puan fark atan İmamoğlu'nun, "31 Mart Seçim Günü'nde Neler Yaşadık?" başlıklı videoda seçimde önde olduğunu öğrendiği andan seçimi kazanmasından hemen sonra yaptığı konuşmalar yer alıyor.

Videoda ilk sonuçlarda önde olduğunu öğrenen İBB Başkanı İmamoğlu'na "İlk sonuçlar nasıl? Yorumunuz nedir?" diye soruluyor.

İmamoğlu, şunları söylüyor: "Ben hep başından beri helalleşme duygusuyla bakıyorum. anlamı şu vatandaşımızın huzuruna çıktık o andan itibaren neredeyse 5,5 sene oldu. Tüm zaman diliminde tutum tavır diyalog çözüm bulmak tüm bunların helalleşmesi olarak görüyorum bunları. Seçim öncesinde de çok üst seviyede helalleşme durumu yaşadım. Kızgın surat bakana da bir gülümse yaptığımda karşılık verdiğini gördüm. O kadar azdı ki kızgın yüzle bakan... Seçim öncesinde helalleşmeden testten çok iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi de vatandaşlarımızın yoğun teveccühünü görmek beni başka boyutuyla görmek çok mutlu ediyor. Benim için çok önemli hakkını helal et demek."