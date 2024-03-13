Ekrem İmamoğlu, ulaşımda 10 yeni projesini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım alanında 10 yeni projesini anlattı. İmamoğlu, İş başvurusunda bulunan yurttaşlara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım hakkı ve tek asgari ücret ile geçinen ailelere yıllık 10 bin TL ulaşım desteği verileceğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtımı'nda açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, "Şehre 3-3.5 milyon daha insan yükü getirecek Kanal İstanbul diye İstanbul açısından trajedi haline gelen bir projeyi dayatma çabası içerisindeler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un trafik yoğunlu ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "2019 yılında uluslararası endekslere göre İstanbul, Avrupa'nın en yoğun trafiğine sahiptir. Aynı endekse baktığınızda, 2023 yılında ise İstanbul'un trafik yoğunluğunda 34. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Biz bunu dünyadaki istatistik ve uluslararası ölçümlerle konuşuyoruz. Yakın dönemde açılacak metro hatlarımızla güçlendirilmiş toplu taşımamızla trafik yoğunluğunda daha da geriye hızla devam ettireceğiz."

"BİTİRİYORUZ DEDİKLERİ METRO İNŞAATLARI YÜZDE 1-4 SEVİYESİNDEYDİ"

Metro hatları hakkında da bilgi veren İmamoğlu, "Göreve geldiğimizde bitiriyoruz dedikleri metroların inşaatları büyük oranda yüzde 1 ile 4 seviyesindeydi. Bunların daha henüz şantiyesi yoktu. Uygulama projesi yoktu. Açtık diye reklamını yaptıkları hatların pek çoğunun yarısı bile tamamlanmamıştı" diye konuştu.

'BOZUK OTOBÜS' KUMPASI

İBB'ye yönelik kumpaslara işaret eden İmamoğlu, "Ulaşım üzerinden hakkımızda kumpas kurmaya çalışan, otobüsü yanıyor gibi gösteren, yol kenarında film çeken bugünün prodüksiyonlarını, o günün prodüksiyonlarına göre sınıfta kalmış görüyürum" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının en zorlu sınavı, metro sınavıdır" diyen İmamoğlu, "Metro sınavından geçemeyen belediye başkanları, diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro, raylı sistemler İstanbul'un ulaşım sorununun en acil çözümüdür. Yeterince ve hızlı biçimde metro yapamıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

VALİLİĞE TEPKİ

İstanbul Valiliği'ne de tepki gösteren İmamoğlu, "Çok özen göstermiş Valilik bu konuda. Uluslararası büyük çekim şirketlerine falan bu izin çok kapsamlı verilir. Ajansın parasını, izni veren belli. Bunlar film çevirme uzmanı. Film çevirmeye devam etsinler, biz iş yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bildikleri işi yapmaya; film çevirmeye devam edecekler, biz de İstanbul'u İstanbullular ile yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

ERDOĞAN'IN HİZMET TEHDİDİNE GÖNDERME

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 16 Mart'ta açılacağını hatırlatan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet tehdidine göndermede bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'da en az oy aldığımız Sultanbeyli'ye uzanan metro hattını yapıyoruz. Yüzde 4 seviyesinde, gelir gelmez kaynak bulup start verdiğimiz metroların başındadır. Pandemiye rağmen, Türkiye'nin borçlanmada en sıkıntılı dönemine rağmen kimi zaman öz sermayeden, kimi zaman kaynak bularak başardığımız bir iştir."

"BAKANLIĞA KAPAK OLSUN"

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da tepki göstererek şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan hattın bakanlık tarafından işin yüklenicisine 7 yılda ödenen tüm maliyeti, İBB'nin Hazine'den gelen payından ne zamandır kestiler biliyor musunuz? 5 milyarın üzerinde rakam, 10 ayda. Bunu kendine marifet gören, küçük hesaplar peşinde koşan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bizden önce bakanlığın yapıp İBB'ye devrettiği hatların parasının kesilmesi 16-17 yıl, bizde ise 10 ay. Açtığımız hatlarla raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payını böyle de hesaplamak lazım. Biz 10 metroyla diyoruz ama Kayaşehir-Başakşehir de aynı, parasını çatır çatır onaylı aldıkları için 12'sinde yaptık demek de hakkımız aslında. Bir nevi parayı peşin almayı kendine marifet sayan İBB'nin taşeronu durumuna düşmüştür bakanlık. Bu da bakanlığa kapak olsun."

ULAŞIMDA YENİ PROJELER

İBB Başkanı İmamoğlu, yeni dönemde ulaşım alanında yapacakları yeni projeleri de anlattı:

1- Hızray ve yei metro hatları

(Devam eden metro hatları: Samandıra-Sultanbeyli, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt, Yıldız-Kabataş, Kirazlı-Halkalı)

(Projesi ve finansmanı hazır metro hatları: Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metro hattı, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvayı, Esenyurt Saadetdere Metro Hattı, Anadolu Tram Meydanları)

2- İstanbul'a 7 yeni kent merkezi

Kurtköy- Sancaktepe - Erenköy - Ümraniye- Kağıthane- Bağcılar. Kirazlı- Esenyurt,Beylikdüzü

3- Yeni nesil yaya ve bisiklet ulaşımı

(Bulut Projesi, Bisiklet Otobanı, Büyükçekmece Mimar Sinan'a Metrobüs)

4- Karayolu ulaşımında yeni ekspres hatlar ve kavşak düzenlemeleri

5- Yeni nesil deniz ulaşımı

(Yeni vapur seferleri, Haliç kıyısında entegre mekik hattı ve 'hop on hop off', Ortaköy-Beylerbeyi-Çengelköy Ring Hattı, Ferry Cat Tekneler)

6- Ulaşım sektöründe tam entegrasyon

7- Ulaşım indirimi

(İş başvurusunda bulunan yurttaşlara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım hakkı, tek asgari ücret ile geçinen ailelere yıllık 10 bin TL ulaşım desteği, İstanbul'da eğitimine devam eden ama eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrenciye her yıl ücretsiz ulaşım desteği sunulacak bir pota oluşturulacak)

8- Pendik-Kurtköy ve Habipler'de iki yeni otogar

9- Otopark sayısı 2 katına çıkacak

10- Ulaşımda yenilikçi dönüşüm

(2024-29 arasında toplam 575 otobüs dönüştürülecek, metrobüste elektrikli sisteme geçilecek)