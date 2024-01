Ekrem İmamoğlu yerel seçim startını verdi: İstanbul'u yeniden kazanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı için lansman düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul’un 39 ilçesinde 30 bin sandığı 100 bin kişiyle savunacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise her türlü engellemelere rağmen büyük işler başardıklarını kaydederek, "31 Mart 2024'te İstanbul'u yeniden kazanacağız" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarının devam ettiği CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı için "İstanbul’a Hizmette Tam Yol İleri" lansman düzenlendi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansmana CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Çok sayıda partilinin de katıldığı lansmanda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÇELİK: MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Lansmanda açılış konuşmasının CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

Özgür Çelik, açıklamasında, "İstanbul 2019’dan beri katılımcı, adil bir yönetim tarafından yönetiliyor. Ekrem İmamoğlu yönetiminde önemli başarılar elde etti. Bu başarılar büyük engellemelere maruz kaldı. Hizmetleri engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Burada cezalandırmaya çalıştığınız CHP değil, Ekrem İmamoğlu değil, İstanbullulardır ve İstanbullular bunu görüyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel yürekli ülkemizin güzel insanları bu tabloyu hak etmiyor" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Bu yüzden tarihi bir seçim. 2028’e giderken halkımıza umut olacağız. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. CHP, 'Yurtta barış” diyen, “Dünya’da barış' diyen Gazi Mustafa Kemal’in partisidir."

Çelik, şunları söyledi: "Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde halkın gönlüne sevgi tohumları ekeceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde 30 bin sandığı 100 bin kişiyle savunacağız. İstanbul’u yeniden kazanacağız. Bunu İstanbul İttifakı’yla başaracağız. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız!"

ÖZGÜR ÖZEL: DEVLETİN ÇİVİSİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Özgür Çelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

Özgür Özel sözlerine "Napolyon’un 'bana dünyayı verseniz onu başkent yaparım' dediği şehirde, Fatih Sultan Mehmet’in çağ açıp çağ kapattığı şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin ziğneti dediği şehirde beş yıldır hizmet veren Ekrem İmamoğlu’nun yeniden beş yıl hizmet vermesi için bir aradayız" diyerek başladı.

Özel, şunları söyledi: "Burada iki büyük ailenin temsilcileri var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi ailesidir, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu iki ailenin ortak bir çocuğu var: Tayfun Kahraman. Burada Tayfun Kahraman nezdinde, Can Atalay’ı, Osman Kavala’yı, Çiğdem Mater’i selamlamak isterim."

'Yargı krizi'ne değinen Özgür Özel, "Anayasa’nın 153’üncü maddesi Anayasa Mahkemesi’nin kararını bağlayıcı olduğunu söylerken birisinin talimatıyla beş kişi Anayasa’nın o sayfasını yırttı attı. Bu, başka birisinin Anayasa’nın 75’inci maddesini yok saymasını kabul etmek olur. Başka birisi gelir Anayasa’nın 101’inci maddesini atar. O, Cumhurbaşkanı’nın olmaması demektir. Yani birileri gelmiş devletin çivisini çıkarmaya çalışmaktadır" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Bu, o her şeyi bilen, her şeye karar veren, ‘Bütün yetki bende’ diyen birisinin kişisel kini yüzünden olmaktadır. Onun derdi, Gezi davasıdır; Gezi İstanbul’un, hepimizin, Türkiye’nin onurudur; ama o birisinin kinidir, kan davasıdır."

14 Ocak'ta yapılacak miting için çağrı yapan Özel, "İşte bu iki yüzlülüğe artık yeter diyoruz. Bu yalana, bu kibre, bu iki yüzlülüğe yeter. Artık, biz hep beraber, bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, Cumhuriyetin temel niteliklerine, laikliğine, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hepinizi, 14 Ocak günü saat 13.00’te Atamızın da ebedi istirahatgahının olduğu Ankara’mızda; Cumhuriyet’e ve anayasaya sahip çıkmaya, mitingimize davet ediyorum" diye konuştu.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizine değinen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Şimdi diyorlar ki 'bunlar bize darbe yapmaya' çalıştılar. Mahkeme salsa da salmam diyor. Her şeye ben karar veririm diyor. Ama İstanbul’un iki güzide takımı 100’üncü yılın son derbisini oynayacak. Alıp onları Riyad’a götürüyorlar. Sanki bilmezmiş gibi onlar gelince Anıtkabir’e gitmiyorlar. Sanki bilmezmiş gibi senin bir adım önüne gelip ‘Merhaba asker’ diye Türkçe selamlamaktan yani Türkçe’yi saygıyla ağzına almaktan imtina eden birinin ne yapacağını bilmezmiş gibi İstanbul’un, İzmir’in Türkiye’nin hak ettiği son derbiyi götürüyor ve orada Gazi Mustafa Kemal’i utanmadan pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar sonra biz çıkıp her şeyden sen sorumlusun da bu konuda neden sorumlu değilsin diye sorduğumuzda açıklama yaptırıyorlar cumhurbaşkanımızın bu konuda bir dahli yok, bunu kulüplere sorduk biz yaptık diye.

Dahlin yoksa Gezi’den de elini çek, dahlin yoksa bu milletin evlatlarından elini çek. Yok her şeyi sen biliyorsan o maçı da oraya sen götürdün, o Suudi Arabistanlıların "İstiklal Marşı’nı okutmayız" diyecek hadsizliğin sorumlusu da sensin Recep Tayyip Erdoğan."

Özel, şunları ifade etti: "Biz bu ülkeye önce bağımsızlığı getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye çok partili rejimi, parlamenter rejimi getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz."

"Erdoğan, bir kez daha ertelemezse bir iki güne kadar adayını açıklayacak. Biz açıklayacağı isimle meşgul değiliz. Biz, isimlere karşı da değiliz" diyen Özgür Özel, son olarak şunları ifade etti:

"Bizim karşı olduğumuz şey, bir şehrin iradesini aşıp; o şehrin bir kişinin iradesi ile, o şehre hizmet etmek varken, dışarıda söz verdiği yabancı devlet adamlarına şeyhlere emirlere o şehrin varlıklarının peşkeş çekilmesidir. Bizim karşı olduğumuz şey; Fatih Sultan Mehmet’ten emanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet bugüne kadar hangi siyasi partiden olursa olsun; CHP’li, Demokrat Partili, Adalet Partili, Saadet Partili, ANAP’lı, Doğru Yollu… Hangi partiden olursa olsun, İstanbul’a hizmet eden belediye başkanlarımızdan emanet güzel bir şehrin; İstanbullunun iradesi ile değil bir tek adamın iradesiyle, 16 milyon için değil belli bir zümre için yönetilmesine itiraz ediyoruz. Ne yaparsa yapsınlar, kimi getirirse getirsinler, hiçbir adaydan çekincemiz yok, İstanbul’u İstanbullular için bir beş yıl daha, İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu’nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum."

İMAMOĞLU: İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından sahneye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.

Ekrem İmamoğlu, sözlerine "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutku’nda böyle der: ‘Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.’ Ve ardından şöyle devam eder: ‘Fakat asla yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.’ Hazır mıyız İstanbul? Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla, her türlü engele rağmen, az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız, bize güven ve cesaret veriyor. İşte bu cesaretle, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oy birliğiyle aday ilan eden partimizin Genel Başkanı saygıdeğer Özgür Özel, PM üyelerimiz ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma gösterdikleri büyük güven ve destekleri için teşekkür ederim" diyerek başladı.

İmamoğlu, açıklamalarında şunları ifade etti:

"İBB Başkanlığı’na yeniden aday olabilmek için kendinize güvenmeniz yetmez. Ekibinize, partinize, örgütünüze, vizyonunuza, en başta 16 milyon İstanbulluların aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir. Öncelikle bana bu güveni hissettirdiğiniz için, ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin iradesiyle, 2019’da bu şehirde köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça, onlar, 25 yılda yaptıklarını, her gün ama acemice, hararetle bizim 4,5 yılımızla kıyaslamak zorunda kaldı. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Başarı, İstanbul’un başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki; İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024’te sizlerin iradesiyle İstanbul’u yeniden kazanacağız. Ve Allah’ın izniyle da daha büyük işler başaracağız. Çünkü engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. O engelleme refleksleri toza dönüştü, küçüldü, görmüyoruz onu artık. Önümüze çıkartılan zorlukları ve engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. İstanbul başardı. Daha çok ve daha büyük işler başarmaya devam edecek. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Her yerde şunu söyleyin: İstanbul başardı. İstanbul daha çok ve daha büyük işler başarmaya sizlerle birlikte devam edecek, 16 milyonla birlikte devam edeceğiz. Çünkü artık, İstanbul senin. O, ‘İstanbul benim’ diyen tek kişiden kurtuldu İstanbul. 16 milyonun İstanbul. İstanbul senin. İstanbul herkesin.

Kasasında, sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye teslim aldık. Bu rakamın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, söyleyeyim sizlere: O tarihte 6 milyon lira, İBB’nin bir günlük değil, sadece 1 saatlik giderine tekabül ediyordu. Peki niçin 6 milyon lira kalmıştı? Bunu da size hatırlatayım. Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şekilde, 1 milyar 600 milyon lira… Her ayın sonu sizi maliye payınız yatar. Seçim ne zaman? 23 Haziran. Peki para ne zaman yatacak? Ayın sonunda yatacak. Ne yaptılar biliyor musunuz? O dönem 50 günlük bir kayyum vali atanmıştı ve 1 milyar 600 milyonu, Cumhuriyet tarihi hiç olmamış şekliyle, 16 gün önce hesaba yatırdılar, 23 Haziran'a kadar da dağıttılar. Cumhuriyet tarihinde olmuş şey değil. Sadece personel maaşı 300-350 milyon lira olan kurumumuzun kasasında, 6 milyon lira bırakmışlar. Bu şaka değil mi? Yani bu ihtimal bir iş değil. Bu söylediklerimizin içinde tek doğruları vardır; 23 Haziran'da bizim kazanacağımıza inanmaları. Nasıl bir kasa devraldığımızı anlayın.

Pandemi salgınıyla başa çıkmaya çalışırken, bilimden uzaklaşan iktidarın inatla ve üst üste yaptığı hatalar yüzünden, tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden biri patladı. Enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik. Satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü; düşmeye devam ediyor. Biz de İBB olarak, bu süreçte ciddi biçimde fakirleştik. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti katlandı. Ama israfı bitirdiğimiz için, bütçemizin bereketi arttı. Onların ürettiği işlerin iki katını, onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık. Onlar taksi sorununu çözmemizi engellerken; onlar 300 metrobüs satın almamız ve Beylikdüzü - Sefaköy Metrosu’nun başlatabilmemiz için 2 yıldır tek bir imza bile atmazken; onlar Allah’ın her günü devasa medya güçleriyle tek bir ağızdan, ‘İstanbul için ne yaptınız, neyi başardınız’ diye algı operasyonları yaparken; biz, İstanbul’da her gün yeni temeller attık, her gün projeler tamamladık.

"BEN ADAYI HİÇ MERAK ETMİYORUM"

İstanbul’un krizlere ve afetlere direncini artırdık. 4 yılda 91 nazım imar planı güncelledik. Bu sayede binlerce vatandaşımız, 40-50 yıldır bekledikleri tapularına kavuştu. Böylece depreme dayanıklı yapılaşma süreçleri de buralarda başlamış oldu. 36 ilçemizde vatandaşlarımızın imar haklarını koruyarak, binalarını dönüştürmenin önünü açtık. İBB ve iştirak şirketleri, bu zamana kadar 19 milyar liralık yatırımla, 52 projesini tamamladı. İştirak şirketimiz KİPTAŞ, 4 yılda 9 bin 498 konutu tamamladı, 7 bin 949 konutun inşaat ve proje aşaması devam ediyor. (İmamoğlu, salondan gelen, ‘Erdoğan adayını açıkla’ tezahüratına, ‘Ben adayı hiç merak etmiyorum, siz neden ediyorsunuz’ şeklinde esprili bir yanıt verdi.) Toplamda, vatandaşımıza 18 bine yakın yeni konut kazandırdık. Listemiz böyle uzar gider. Özetle; yeni bir hizmet, yeni bir fayda sunmadığımız, geçmişte almakta olduğu hizmetin kalitesini ve miktarını artırmadığımız tek bir yurttaşımız kalmadı. Hangi kriterle bakarsanız bakın, her alanda bizden önceki 25 yıllık dönemin ortalamasından çok daha fazla yatırım ve çok daha hızlı icraat yaptık... Çok daha az bütçeyle, bu şehrin her ilçesine, her mahallesine çok daha fazla çözüm ürettik. Bütün bunlar, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş adil, halkçı ve demokrat uygulamalar oldu. Yaptığımız her işte, aldığımız her kararda İstanbul’un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik.

YENİ DÖNEMİN ANA HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Daha adil İstanbul için; tam yol ileri, diyoruz. Yeni dönemde İstanbul, ihtiyaç sahiplerini daha çok gözeten, yoksullukla daha kapsamlı mücadele eden, herkes için adil fırsatlar sunan bir kent olacak. Gençlerimiz ve kadınlarımız için İstanbul; daha adil, daha güvenli ve daha sosyal bir şehir olacak. Yoksullara, yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara ve çocuklara kamunun şefkatli ve sürdürülebilir desteğini hissettirecek. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın insan haysiyetine yaraşır biçimde hayat sürdürebilmesi için çözümler üreteceğiz. ‘Daha yeşil İstanbul için tam yol ileri.’ Bizim önceliğimiz; İstanbul’u aktif yeşil alanlarıyla yaşanabilir bir kente çevirmektir. Devam eden yaşam vadilerimizi etap etap tamamlayıp, yenilerini de ekleyerek, 2029 yılına kadar şehrimize 10 milyon metrekare daha aktif yeşil alan kazandıracağız. İstanbul’un yeşil alanlarının talan edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu alanlarda aileler, gençler, yaşlılar, tüm İstanbullular temiz hava alacak, sporunu yapacak ve sevdikleriyle kaliteli zaman geçirecek. İstanbul, bundan böyle doğayı iyileştiren, mümkün olan her alanda doğayla barışık uygulamalar geliştiren bir şehir olacak. Önümüzdeki haftalarda Anadolu yakasında hizmete açacağımız, ‘Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Arıtma Tesisi’, alanında dünyanın en hızlı tamamlanmış tesisi olacak. İBB olarak açacağımız bu tesis, Avrupa’nın ikinci en büyük tesisi olacak. Bu sayede, her gün 400 ton atıktan yakıt türetecek ve çöpten enerji üretme kapasitemizi tam iki katına çıkaracağız.

"İSTANBUL'A İHANET ETTİRMEYECEĞİZ"

Biz, İstanbul’da geride bıraktığımız bu 5 yılda işleri rayına oturttuk. İstanbul, bu sağlam raylar üstünde ilerliyor, daha da ilerleyecek. Yolundan sapmayacak. İstanbul’a ihanet ettirmeyeceğiz. ‘‘İstanbul'a ihanet ettik’ diyenleri ve o zihniyete sahip olanlar, o makamlara bir daha oturamayacak. Çünkü biz, başarısı sınanmış, denenmiş bilimsel ilkelerle çalışıyoruz. Biz, ‘tensipleriyle’ değil, milletimizin aklıyla çalışıyoruz. Şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. İkinci dönemimizde daha kolay başaracağız ve çok daha büyük işler başaracağız. İkinci dönemimiz, İstanbul’un her anlamda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak. Önümüzdeki günlerde bu vizyon çerçevesinde hazırladığımız somut projelerimizi detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. O zaman göreceksiniz ki; İstanbul’u yönetmek için çok hazırlıklı ve çok kararlıyız. Bizim bir farkımız var: Biz adaletli, halkçı, Atatürk milliyetçisiyiz. Biz, bu ülkeye yurttaşlık bağlarıyla bağlı her vatandaşımızı aynı derecede eşit, onurlu ve saygın kabul eden insanlarız. Biz, söz verip yapanlardanız. Biz, 7-8 yıldır, ‘Ha bu yıl şahlanıyoruz, ha öteki yıl şahlanıyoruz, olmadı daha ertesi yıl şahlanıyoruz’ diyenlerden değiliz. Son şahlanış da 2024’e kaldı malumunuz!”

Sözlerime son verirken; başta benim partim CHP olmak üzere, her siyasi partiye üye olan, her siyasi görüşten İstanbulluları bir kez daha liyakati ve İstanbul’u ileriye taşıyacak ekibi seçmeye davet ediyorum. Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarihi yolculuğa destek olmaya davet ediyorum. Her yaştan, her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, kadınları ve gençleri bir kez daha tarih yazmaya davet ediyorum. İstanbul, senin kalendir. Gelin, birlikte bu muhteşem şehri geleceğe taşıyalım. İstanbul senindir. İstanbul, birilerinin hırsına kurban, edilmeyecek kadar değerlidir. Hep birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.”