Ekrem İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul yorumu: “Bu bir emlak projesidir”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz. Bu bir emlak projesidir" dedi. İmamoğlu ayrıca 2019 yılı öncesinde bina dönüşümünün İBB'nin gündeminde olmadığını belirterek "İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı sıfır" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un "Gündemimizde yok" dediği Kanal İstanbul'a ilişkin "İl Başkanı onu yalanlıyor, bakanlık yalanlıyor. Cumhurbaşkanı zaten umursamıyor" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, ’Girişim ve Sürdürülebilirliğin Merkezi İstanbul’ Tematik Sunumu'nda konuştu.

"Kanal İstanbul bir emlak projesidir" diyen İmamoğlu, "İnsanlarımız şiddetle reddediyor. Bunun altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz" yorumunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ayrıca İBB yönetiminin 2019 yılından önce dönüşüm yaptığı hiçbir bina bulunmadığını söyledi.

İmamoğlu, kentin teknoloji yatırımlarında gençleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bize kentsel dönüşüm konusunda ders vermeye çalışanlar, 25 yılın hesabını vermek durumundalar. İBB'nin bizden önce dönüştürdüğü bina sayısı 0. Diğer taraftan adama, kişiye milyarlarca dolarlık rant var. Rakibimize soruyorlar. İstanbul depreme hazır mı? diye. Hayır, diyor. Esas sorumlu nafile geçirilen 2002-2004 sonrası İstanbul'un süreci.

"BU BİR EMLAK PROJESİDİR"

Bir de yeni bir ihanet var. İnsanlarımız şiddetle reddediyor. Bunun altından İstanbul da Türkiye de kalkamaz. Daha önce de söyledim, Kanal İstanbul, Beton İstanbul. Bu bir emlak projesidir. Bunlar ihanete doymadılar. İl Başkanı onu yalanlıyor, bakanlık yalanlıyor. Cumhurbaşkanı zaten umursamıyor. Kendisini herhalde iki tane metro durağına şef yapacak.

2000 yılı aşkın bir süredir İstanbul'da suyun taşınmasıyla ilgili söz konusu. 5 tane Esenyurt büyüklüğünde alanı imara açmak, bu kentin ölüm fermanıdır. 2019 İstanbul muhafızlığının en büyük tarihidir. Yine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Zannetmeyin ki İstanbul'un muhafızı sadece oy kullanan insanlardır.

"GENÇLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başımıza icat çıkaran gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Oyun geliştirme merkezinin ikincisini Anadolu Yakası'nda hayata geçireceğiz.

Birisi emir verdi diye su kaynağını yok sayan bir anlayış bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Özellikle kendimizi ekonomik açıdan dezavantajlı kesimlere karşı sorumlu hissediyoruz.

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