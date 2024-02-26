Ekrem İmamoğlu’nun dikkat çektiği ‘video kumpası’nın ayrıntıları ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun motaj videolara dikkat çekerek, “Sizin o kumpas videolarınız, ben de toz zerresi kadar leke bırakmaz” demesinden sonra, bunların AKP’li trol hesaplarca hazırlanıp reklamlarla kullanıcıların önüne düşürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan ‘sponsorlu’ paylaşımlar, AKP adayı Murat Kurum’un ‘terör’ ithamıyla eş zamanlı olarak yayına veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca’da yaptığı konuşmada APK’nin İBB adayı Murat Kurum’un kendisine yönelik terör ithamlı söylemleri ile eş zamanlı kendisine yönelik ‘kumpas kurulduğunu’ söyledi.

İmamoğlu, konuşmasında sosyal medyada reklamlar ile kendisine yönelik algı oluşturulmak istendiğini kaydederek, “Sahte videolar ile kumpas videoları ile neymiş terör örgütü beni destekliyormuş gibi videolar. Onlarca hesaptan aynı anda kumpas başladı. Milyonlarca lira reklam vererek, bu videoları herkesin görmesini istiyorlar” dedi.

PolitikYol’dan Altan Sancar, İmamoğlu’na yönelik hazırlanan videolara ve videoların yayınlandığı sayfaya ulaştı. Youtube’da yalnızca linki elinde bulunduranların ulaşabildiği ‘liste dışı’ biçiminde yayınlanan videolarda İmamoğlu’nun ‘terör örgütünün desteklediği aday’ olarak gösterilmesi hedefleniyor. ‘Milli Direniş’ adıyla Youtube’da yayın yapan kanala girildiğinde herhangi bir video görünmezken, liste dışı bu videolar sponsorlu olarak Youtube’da başka video izleyen kullanıcıların önüne reklam olarak düşürülüyor.

Fotoğraflar: PolitikYol

KURUM HEDEF ALDIKÇA YAYINLADILAR

Youtube’da Milli Direniş adıyla yayın yapan sayfanın, Facebook sayfası ise “Türkiye Haber” adıyla yayın yapıyor. Burada da Youtube’da yayınlanan videolar aynı başlıkla yayınlanıyor ve ücretli reklamlar ile yaygınlaşması hedefleniyor.

Videoların yaygınlaşması için 19 Şubat’ta yayınlanmaya başlanan reklamlar, Kurum’un İmamoğlu’na yönelik ‘terör’ içerikli söylemlerin dile getirildiği tarihlere denk geliyor.

Reklam ile yayınlanan videolarda CHP içinde Alevi tartışması başlatılması hedeflenirken, buna dair kesitler ve söylemler yer alıyor. Bir başka videoda ise HDP’nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarına yer veriliyor.