Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha: Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi. Sözlük uygulamaları App Store ve Google Play'den kaldırıldı.

HABER MERKEZİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan ihmallerin eleştirildiği mecralara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" kapatılan Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha getirildi.

Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen internet sitelerinden olan Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.

Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen ve ihmaller nedeniyle 44 binden fazla insanın canını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından yandaş medya tarafından hedef alınmıştı. Deprem felaketi sonrası sözlükte eleştirel yorumlar çoğalmış, BTK ise 21 Şubat akşamı aldığı kararla platforma erişimi engellemişti.

Ekşi Sözlük'ten aynı akşam yapılan açıklamada, “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” denilmişti. Sözlüğün CEO’su Başak Purut, “Kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Kapatma kararından 2 gün sonra BTK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ekşi Sözlük’ün "Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişime engellendiği ortaya çıkmıştı.

İtiraz üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan yeniden kapandı. Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ 14 Aralık’ta, ‘eksisozluk1999.com’ da 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.

‘Normal’ yollardan girilemese de Ekşi Sözlük’e VPN aracılığıyla ulaşılabiliyor.