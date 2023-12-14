Ekşi Sözlük’e yine erişim engeli: Hangi adresten yayına devam edecek?

Ekşi Sözlük'ün yeni kullandığı alan adı (eksisozluk1923.com) “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle” erişime engellendi. Sözlük, yeni alan adını paylaşarak "Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Sık sık hedef gösterilen Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ yine erişime engellendi.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmış, sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1923.com’ alan adı da erişime engellendi.

Erişim engeli kararını duyuran EngelliWeb, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi."

Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (https://t.co/Kx7nDvDfaD), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/p03JsfmGH9 pic.twitter.com/JmwpzimIKh — EngelliWeb (@engelliweb) December 14, 2023

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Ekşi Sözlük tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, yeni alan adı da paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"merhaba,

ankara 6. sulh ceza hakimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.

eksisozluk1999.com domain'i üzerinden sözlük'e erişebilirsiniz.