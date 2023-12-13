Ekşi Sözlük’te istismarın fotoğraflarını paylaşan kullanıcı hâlâ aranıyor

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının bebeği istismar ettiğine yönelik fotoğraf ve videoları mesaj yoluyla yaymasının ardından suç duyurusunda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, failin yer ve kimlik tespitlerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Ekşi Sözlük platformunda 30 Ekim tarihinde mesaj yoluyla bir kullanıcının paylaştığı çocuğa yönelik istismar olayına ilişkin suç duyurusunda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Failin yer ve kimlik tespitine yönelik araştırmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, çalışmaların 81 ilde sürdüğüne dikkat çekildi.

FOTOĞRAFLAR GERÇEK OLMAYABİLİR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğu cinsel olarak istismar eden kişi hakkında tarafımıza gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Tarafımızca yapılan görüşmelerde şifahen edindiğimiz bilgiye göre; Türkiye’nin birçok ilinden Cimer, Emniyet’in sosyal medya hesapları ve elektronik postası, 112 ihbar hattı, CBS ihbarları aracılığıyla yetkili mercilere bildirimler yapılmıştır. Farklı ihbarlardaki suça konu fotoğrafların birbirinin aynısı olduğu ve üzerindeki farklı tarih yazılarının fotoşop ürünü olduğu düşünülmekte; şüphelinin görsellerde yer alan mağdur bebekle yan yana olmama ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin yeri ve kimliğinin tespitine ilişkin çalışmaların 81 ilde yoğun şekilde devam ettiği bilgisi verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre bir erkek, bir bebeği istismara maruz bırakmış, bebeğin üzerine fotoğrafların gönderildiği tarihi yazmıştı. Daha sonra fail, Ekşi Sözlük’te bir kullanıcıya bebeğin fotoğraflarını gönderdi. Kullanıcının olayı ifşa etmesi üzerine konu sosyal medyada gündem oldu.

Olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlatırken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa sunulan dilekçede, çocukların cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve müstehcenlik suçları yer aldı.