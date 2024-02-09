Ekvador, ötenaziyi suç olmaktan çıkardı

Haber Merkezi

Ekvador Anayasa Mahkemesi, doktorların bir hastanın ölmesine yardım etmesi konusunu oylamaya sundu. Mahkeme ikiye karşı yedi oy ile ötenaziyi suç olmaktan çıkardı. Mahkeme, "cinayet suçunun" artık onurlu bir yaşam hakkını korumak için çalışan doktorlar için geçerli olmayacağını açıkladı.

Dava, ALS olarak bilinen nörolojik hastalıktan muzdarip bir kadın tarafından açıldı. Kadın mahkemeye acı, yalnızlık ve zulüm yaşadığını huzur içinde ölmek istediğini söyledi. Ekvadorluların çoğunun mensubu olduğu Roma Katolik Kilisesi ötenaziye şiddetle karşı çıkıyor. Kolombiya 1997’de ötenaziyi suç olmaktan çıkararak kararı uygulayan ilk Latin Amerika ülkesi oldu. FP haber ajansının haberine göre yatağına hapsolmuş ALS hastası Paola Roldan, ötenazi hakkı talep ettiği davayı Ağustos ayında açtı. Amyotrofik lateral skleroz (ALS), motor nöron hastalığının en yaygın şekli.