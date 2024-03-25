Ekvador'un en genç belediye başkanı suikastla öldürüldü

Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia, suikastla öldürüldü.

Merco Press'in haberine göre, güvenlik krizi nedeniyle iki ayı aşkın süredir olağanüstü halin (OHAL) yürürlükte olduğu Ekvador'da ülkenin en genç belediye başkanı 27 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulundu.

Ekvador Polisince X platformundan yapılan açıklamada, Garcia ve Loor'un vücutlarında mermi izlerinin tespit edildiği bildirildi. Polis, maktullere araç içinden ateş edildiğini belirtti.

Eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa da X'ten yaptığı açıklamada, Garcia'nın ölüm haberinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Ailelerinin ne durumda olduğunu hayal edebiliyorum." ifadesini kullandı.

Guayas eyaletindeki Naranjal sahil belediyesinin 29 yaşındaki meclis üyesi Diana Carnero da 7 Şubat'ta kiralık katillerce öldürülmüştü.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Ayrıca sosyal medyada çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.