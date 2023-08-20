Ekvador ve Guatemala'da halk devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor

Başkan adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Ekvador ile seçimlerin ikinci tura kaldığı Guatemala'da devlet başkanı seçimleri başladı.

Başkan adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Ekvador ile seçimlerin ikinci tura kaldığı Guatemala'da devlet başkanı seçimleri başladı.

Yetkililer, Ekvador'daki seçimlerde şiddet olaylarının önüne geçmek için 100 binden fazla polis ve askerin görevlendirildiğini belirtti.

Seçimi kazanmak için adaylardan birinin oyların yüzde 50'sini veya en yakın rakibinden yüzde 10 oy fazla almak koşuluyla yüzde 40'ını almak zorunda. Şartların sağlanmaması durumunda ise ekimde ikinci tur oylamaya gidilecek.

Ekvador'da 18 ila 64 yaş arasındaki kişiler için oy kullanmak zorunlu. Bu şartı sağlayan ancak oy kullanmayanlar ise tespit edilmeleri halinde yaklaşık 45 dolar para cezasına çarptırılıyor.

BAŞKAN ADAYI 9 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve ağır yaralanması nedeniyle öldüğünü bildirmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

GUATEMALA'DA İKİNCİ TUR

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da halk, devlet başkanı seçimlerinin ikinci tur oylamasında sandık başına gitti.

25 Haziran'da gerçekleştirilen birinci turda en çok oy alan Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ile sol görüşlü Bernardo Arevalo devlet başkanlığı için ikinci turda yarışıyor.

Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için 25 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle 20 Ağustos'ta ikinci turun düzenleneceği açıklanmıştı.

Torres oyların yüzde 15,86'sını, Arevalo ise oyların yüzde 11,77'sini alarak 22 aday arasından ikinci tura kalmıştı.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin desteklediği iktidar partisinin adayı oyların yüzde 7,84'ünü alarak seçimi 3. sırada tamamlamış ve 2. tura kalamamıştı.

​Başsavcılığın, Arevalo'nun partisini "yasa dışı seçim finansmanı sağlamak" ile suçlayarak adayın seçimlerden diskalifiye olmasını talep etmesi üzerine yüzlerce kişi 25 Temmuz'da protesto düzenlemişti.

Sokaklara dökülen göstericiler bu talebi, "siyasi müdahale" olarak nitelendirmişti.