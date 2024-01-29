El koyduğu sigaraları satmakla suçlanan komutana beraat: "Suçüstü yakalanmadı"

Mardin'de el koydukları sigaraları satmakla suçlanan komutan ve korucular hakkında verilen beraat kararının gerekçesinde, "delil ve suçüstü bir halin bulunmadığı" ileri sürüldü.

Mardin Artuklu'da el koydukları sigaraları satmakla suçlanan komutan ve korucular hakkında verilen beraat kararının gerekçesinde, "delil ve suçüstü bir halin bulunmadığı" ileri sürüldü.

MA'nın haberine göre; Mardin’in Artuklu ilçesinde 2019 yılında korucularla birlikte kurduğu şebeke aracılığıyla kontrol noktasında el koyduğu sigaraları sattığı belirtilen Oğuz (Dara) Jandarma Karakolu’nun eski Komutanı Astsubay Nihat D.'nin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

"Sigara veya alkol kaçakçılığı" suçlamasıyla açılan ve Eylül 2023'te karara bağlanan davanın gerekçeli kararında, "suçun sabit olmadığı" ileri sürüldü.

SUÇÜSTÜ BİR HAL YOKMUŞ!

Kararda, “suçüstü bir halin bulunmadığı, eylemin hazırlık hareketi veya teşebbüs noktasında kalıp kalmadığı noktasında net bir belirlemenin yapılamadığı” ifadelerine yer verildi.

Sanıkların eylemlerinin şüphe boyutunda kaldığını ifade eden gerekçeli kararda, “(...) sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair şüpheden uzak somut net delil bulunmaması nedeni ile sanıkların suçu işledikleri sabit olmadığı” diye kaydedildi.

EL KOYDUĞU SİGARALARIN BİR KISMINI SATMAKLA SUÇLANDI

Oğuz (Dara) Jandarma Karakolu’nun eski Komutanı Astsubay Nihat D.'nin, 2019 yılında korucularla beraber şebeke kurdu ve bu şebeke aracılığıyla kontrol noktasında el koyduğu kaçak sigaraları sattı. Olay, taşıdığı sigaralara el konulan bir yolcu otobüsü şoförünün savcılığa yaptığı şikayet üzerine ortaya çıktı. Olayın ardından Astsubay Nihat D., görevden alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Nihat D.’nin, en geç 2017 yılına kadar imha edilmesi gereken sigaraların bir kısmını imha ettiği ve geriye kalanını ise korucularla birlikte sattığı tespit edildi. Karakol komutanı Nihat D. soruşturmanın başlatılmasının ardından önce görevden alındı, ardından ise hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında “takipsizlik” verilmesi üzerine göreve iade edildi.

TELEFON DİNLENMELERİ VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Soruşturma kapsamında daha sonra Karakol Komutanı Nihat D., korucular Memduh K., Bedran S., Mehmet Z.B., Veli Ç. ile eski muhtar İbrahim B. ve sigara satıcısı Hamdullah S. hakkında “Sigara veya Alkol Kaçakçılığı" suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede, telefon dinlemeleri ve fiziki takip sonucunda karakol komutanının olayları organize eden isim olduğu tespitine yer verilirken, İpekyolu Tilkitepe mevkiinde kurulan kontrol noktasında 2015-2017 yılları arasında kamyon ve şehirlerarası otobüslerde yakalanan binlerce karton sigaraya el konulduğu belirtildi.

"KORUCULARLA BERABER PİYASAYA SÜRDÜLER"

İddianamede, el konulan sigaraların sayım tutanağına eksik yansıtıldığı, tutanağa yansıtılmayanların karakol bahçesinde bulunan depoya konulduğu, bir miktarının ise poşetler içinde Karakol Komutanı Nihat D.’nin odasında tutulduğuna yer verildi. Ardından ise, komutanın odasındaki sigaraların korucu Memduh K. aracılığıyla komutanın odasının penceresine yanaştırılan bir araca yüklenerek, piyasaya sürüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan askerler, Nihat D.’nin "habercisi" aracılığıyla kendilerine sigara satışı yapıldığını, tüm bölüğün karakol komutanından sigara alışverişi yaptığını kaydetti. Askerler, sigaraların karakol komutanı tarafından satıldığının duyulması üzerine Nihat D.'nin tüm bölüğü toplayarak, “Sağda solda size sigara satıyorum diye konuşuyormuşsunuz, size iyilik yaramıyor, size iyilik olsun diye aşağıdaki bakkaldan ucuza sigara getiriyorum. Bir daha getirmeyeceğim. Kaçak sigara içmenizi de yasaklıyorum” dediğini paylaştı.

"KOMPLO" SAVUNMASI YAPTI

Karakol Komutanı Nihat D.’nin "habercisi" de ifadesinde yaşananları itiraf etti. Nihat D. ise, ödüller alan bir komutan olduğunu belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Nihat D., mahkeme savunmasında “Kaçak eşya yakalandığında ödül alıyoruz. Bu hususta göz önüne alınırsa tutanak tutmamayı kimse kabul etmez” sözleriyle kendisini savundu.

Nihat D., tanık olarak dinlenen askerlerin ise kendisinin emri altında çalışan askerler olması sebebiyle kendisine “iftira atmış olabilecekleri” iddiasında bulundu. Ayrıca kendisinden önce bölgede kaçakçılığa hiç müdahale edilmediği savunarak, “Ben bunun tarafıma yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum" dedi.

TANIK ASKERLER BÖLÜK KOMUTANINI SUÇLADI

Tanık olarak dinlenen askerlerin birçoğu, mahkemede önceki beyanlarını tekrar ederek, karakol içinde komutanın talimatıyla kaçak sigara satılığı yönündeki beyanlarını yineledi. Ancak daha önce Nihat D. aleyhine tanıklık yapan er C.E. ile er M.I., beyanlarını değiştirdi. Her iki er, bölük komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan T.’nin bulundukları karakola gelerek kendilerini “tanıksınız, sanık olmayın” sözleriyle uyardığını, ifadelerini Jandarma Binbaşı Gökhan T.’nin yanında verdiklerini, bu nedenle önlerine getirilen evrakları okumadan imzaladıklarını öne sürdü.

Dava, Eylül 2023'te karar bağlandı. Mahkeme, "somut delil yok" gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.