Elazığ Belediyesi'nde AKP'li başkan komisyon üye sayısını 3'e düşürdü, meclis karıştı

Elazığ Belediyesi meclis toplantısında komisyon üyesi seçimleri yapıldı. Son 50 yıldan bu yana 5 olan komisyon üye sayısı AKP’li başkan Şahin Şerifoğulları’nın kararıyla bu dönem 3’e düşürüldü. CHP grup sözcüsü Murat Akkoç, komisyonlarda sadece AKP’lilerin olmasına tepki gösterdi, AKP ve CHP’liler arasında kavga çıktı. CHP’li meclis üyeleri, AKP’li başkan Şerifoğulları’nı protesto ederek toplantıyı terk etti.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Şahin Şerifoğulları 65 bin 672 (yüzde 38,19) oyla belediye başkanlığını kazanırken AKP’den kontenjanla beraber 23 meclis meclis üyesi, CHP'den 6, Yeniden Refah Partisi'nden 6, MHP'den ise 3 meclis üyesi seçildi. Belediye meclisi toplantısında komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Daha önce komisyonlarda 5 üye bulunurken, bu dönem 3’e düşürülmesine CHP ve YRP meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP grup sözcüsü Murat Akkoç'un, uygulamanın adil olmadığını söylemesi üzerine AKP’li meclis üyelerinin laf atması sonrasında gerginlik yaşandı.

BAŞKAN ÜYE SAYISINI DÜŞÜRDÜ İMAR KOMİSYONUNA 3 AKP’Lİ SEÇİLDİ

İmar komisyonuna 5 kişilik üye seçiminde CHP meclis üyesi Bülent Altaş aday gösterildi. Altaş’a CHP, MHP, YRP’nin meclis üyeleri toplamda 15 oyla destek verirken AKP ise 23 ret oyu kullandı. Oy çokluğuyla Altaş’ın meclis üye adaylığı kabul edilmedi, AKP’li Meclis üyeleri Sedat Yıldırım, Murat Şerbet, Samet Bulut imar komisyonuna seçildi.

AKP’Lİ ŞERİFOĞULLARI’NIN ‘HALK SİZE VİZE VERMEDİ’ SÖZÜ MECLİSİ GERDİ

AKP’li başkan Şerifoğulları'nın, "CHP’nin adayı da kanunen seçilememiştir, komisyon 3 kişiden oluşmuştur hayırlı uğurlu olsun” sözlerine CHP grup sözcüsü Murat Akkoç, tepki gösterdi. Akkoç, “Başkanım anlaşmışsınız gelmişsiniz bir de katılımcı belediyecilik diyorsunuz. Madem böyle yapacaksınız niye şeffaf, adil, çoğulcu belediye başkanımıymış gibi davranıyorsunuz. Geçen dönem neden bunu yapmadınız, maden üç kişi komisyon üyesi seçeceksiniz neden takdir hakkımı 5 kişilik kullandım diyorsunuz? Bu yaptığınız başkanlık makamına yakışmaz” diye konuştu. “Nasıl ki halk size başkanlık için vize vermediyse bu meclis de size vize vermedi” ifadelerini kullananan AKP’li Akkoç’un sözü kesilmek istendi. AKP’li Meclis üyelerinin masaya vurması sonrasında AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Meclis üyelerinin sakinleşmemesi sonrasında toplantıya 5 dakika ara verildi.