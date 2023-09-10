Elazığ'da 4 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişinin, cansız bedeni çayda bulundu.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 4 gündür haber alınamayan emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp'ın cansız bedeni çayda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp'tan 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucu Gökalp'ın, Mirvan Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Gökalp'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arıcak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.