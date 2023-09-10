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Elazığ'da kayıp emekli sağlık memuru, çayda ölü bulundu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp, Mircan Çayı'nda ölü bulundu.

Güncel
  • 10.09.2023 00:44
  • Giriş: 10.09.2023 00:44
  • Güncelleme: 10.09.2023 00:47
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Elazığ'da kayıp emekli sağlık memuru, çayda ölü bulundu

5 Eylül’de ayrıldığı evine dönmeyen emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp'in ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında, akşam saatlerinde ilçedeki Mirvan Çayı'nda Gökalp'in cansız bedeni bulundu.

Göklap’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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