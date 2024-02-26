Elazığ'da maden ocağında göçük

Maden emekçileri bir kez daha ölümle yüz yüze geldi. Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan krom madeni ocağında yerin 400 metre altında göçük yaşandı. Saat 10 sularında meydana gelen olayda 4 işçi toprak altında kalırken, işçilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu diğer işçiler de göçük altından çıkarıldı.

Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı 13 Şubat'taki maden faciasından kısa bir süre sonra bu kez Elazığ'da madenciler ölümün kıyısından döndü.

Elazığ’ın Palu ilçesinde Polay Madencilik'e ait krom madeni ocağında yerin 400 metre altında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi toprak altında kaldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu'daki Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı" dedi.

Bölgeden gelen ilk bilgilerde, 4 işçinin toprak altında kaldığı, olayın ardından 1 işçinin kendi çabasıyla kurtulduğu aktarıldı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

AFAD'dan saat 11.30'da madendeki göçükle yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "2 maden işçisinin kurtarıldığı", bir kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

📍 Elazığ

Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır.



Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 maden işçisi kurtarılmış; 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.… — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2024

Elazığ Valiliği ise saat 11.46'da yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün kurtarıldığını, 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Saat 13.00 sıralarında ise kurtarma çalışmaları devam eden göçük altındaki 4’üncü işçi ile de sesli irtibat sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

SON İŞÇİ SAATLER SONRA KURTARILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi.

Saat 12.49'da paylaşılan açıklamada, madenin Polay Madencilik'e ait olduğu belirtilerek "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Elazığ’da bir madende meydana gelen göçüğe ilişkin basın açıklaması. pic.twitter.com/kq0vAlx44B — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 26, 2024

Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. DHA'nın aktardığına göre, Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi.

KROM MADENLERİNDE İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Aynı köyde 2021 ile 2023 tarihlerinde de işçi ölümleri yaşandı. 2021'de krom çıkarılan özel bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ile Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagondaki demirin kopması sonucu 25 metreden düşerek hayatını kaybetti. 2023'te yine farklı bir krom madeninde yaşanan patlama sonucu göçük altında kalan 2 işçiden Remzi Tahtacı yaşamını yitirdi.