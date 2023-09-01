Elazığ'da silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı çatışmada dönüştü.

Çatışmada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSTAKİ YARALIYA ATEŞ AÇILDI

Çatışmanın devam ettiği sırada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı. Ambulanstaki müdahale sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan diğer kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.