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Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı

Elazığ’da 2 grup arasında çocuk parkında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 07.09.2023 21:20
  • Giriş: 07.09.2023 21:20
  • Güncelleme: 07.09.2023 21:21
Kaynak: İHA
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Elazığ’da çocuk oyun parkında silahlı çatışma: 2 gözaltı
FOTOĞRAF: İHA

Elazığ’da 2 grup arasında çocuk parkında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Sarayatik Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup birbirine silahlarla ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce yine aynı yerde iki grup arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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