Elazığ’da kadın cinayeti: Uzman çavuş 6 ay önce evlendiği kadını öldürdü

Elazığ'da Medikal Hospıtal’da fizyoterapi teknikeri olarak çalışan Burcu Demir isimli kadın, 6 önce evlendiği uzman çavuş M.C. isimli erkek tarafından hastane bahçesinde tabanca ile öldürüldü.

Elazığ’da Burcu Demir isimli kadın, 6 ay önce evlendiği uzman çavuş tarafından tabanca ile öldürüldü.

Olay, Elazığ Medikal Hospıtal arkası Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı.

Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.C. yanında getirdiği tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Burcu Demir, ağır yaralanırken uzman çavuş, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Burcu Demir’in geçen ay M.C. ile resmi nikah kıydığı ve ağustos ayında ise düğününün olacağı belirtildi.

Burcu Demir'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.