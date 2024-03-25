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Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi yaralı olarak göçükten altından çıkarıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 25.03.2024 16:03
  • Giriş: 25.03.2024 16:03
  • Güncelleme: 25.03.2024 16:07
Kaynak: İHA
Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Elazığ'ın Palu ilçesine Dereboyu mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçiler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, madende işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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