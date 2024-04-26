Elazığ’da öğrencilere cinsel istismar gerekçesiyle bir öğretmen tutuklandı
Elazığ’da kız öğrencileri istismar ettiği gerekçesiyle hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iHA
Elazığ’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencileri istismar ettiği iddiasında bulunuldu. Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, istismar iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.