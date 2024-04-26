Elazığ’da öğrencilere cinsel istismar gerekçesiyle bir öğretmen tutuklandı

Elazığ’da kız öğrencileri istismar ettiği gerekçesiyle hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel 26.04.2024 20:27 Giriş: 26.04.2024 20:27

Güncelleme: 26.04.2024 20:30 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA