‘Elbise askısında ekmek’ uygulaması başlattılar

Yozgat’ta 9 TL’den satılan pideyi almakta zorlanan ihtiyaç sahipleri için kentin en işlek caddesinde "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı. Yurttaşlar ihtiyaç sahipleri için aldıkları ekmek ve pideleri, cadde üzerine konulan elbise askısına bırakıyor.

Askıya pide bırakan yurttaşlardan Kürşat Doğdu, "Elimizden geldiği kadar askıya ekmeklerimizi bırakıyoruz. İhtiyacı olanlar buradan alıp gidebilir. Gerçekten de ihtiyacı olan çok kişiler var. Maalesef Türkiye’mizde bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz" dedi.

Uygulamayı başlatan Keskin Özer ise "İhtiyaç sahiplerini için bir köprü kurduk. Yaygınlaşması için ilgi çekici bir uygulama başlattık. Ev askılığımı getirdim. Burada ekmek vatandaşlarımız alıyor, takıyor buraya. Buradan da ihtiyaç sahibi gelip alıyor. Aynı zamanda fiş de veriyoruz. Fırından sıcak ekmeğini alıyor, evine gidiyor" dedi.