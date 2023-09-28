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Elbistan’da 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığına göre, deprem saat 09.18'de yaşandı.

Güncel
  • 28.09.2023 09:34
  • Giriş: 28.09.2023 09:34
  • Güncelleme: 28.09.2023 09:39
Elbistan’da 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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