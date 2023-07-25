Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ‘karanlık’ getirdi: Yatırımda cimri

Altyapı yatırımlarında yaşanan zafiyet, EPDK verileri ile gün yüzüne çıktı. 21 dağıtım şirketi altyapı için 27,3 milyar TL harcadı. Oysa bu dağıtım firmalarından sadece dördü geçen yıl 16,4 milyar TL net kâr elde etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Elektrik dağıtımının 2013’te 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel, son beş yılda üç kat arttı. Altyapı eksiklikleri ise elektrik kesintilerini olağan hale getirdi. Özellikle turizm bölgelerinde meydana gelen kesintiler, “yoğun klima kullanımı” ile açıklanmaya çalışılsa da altyapıda ciddi zafiyet yaşanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verileri, “Şirketler, altyapı sorunlarını çözecek düzeyde yatırım yapmıyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu.

RAKAMLAR ORTADA

EPDK’nin verilerine göre, ülke genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin geçen yıldaki yatırım tutarı, 27 milyar 340 milyon 763 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketler ve yatırım tutarları şöyle:

•Toroslar Elektrik Dağıtım, 2,6 milyar TL’lik tutar ile yatırım için en fazla para ayıran şirket oldu. Toroslar’ın 2022 net kârı ise yatırım tutarını neredeyse üçe katlayarak 6,3 milyar olarak kaydedildi.

•2022 yılı net kârını 5 milyar 919 milyon TL olarak açıklayan Başkent Elektrik Dağıtım’ın bildirdiği yatırım tutarı, kârın çok altında kaldı. Şirketin yatırım için ayırdığı tutar EPDK kayıtlarına, 2 milyar 293 milyon TL olarak geçti.

•İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım şirketi, geçen yıl 2 milyar 528 milyon TL kâr açıkladı. Ancak şirket yalnızca 975 milyon 819 bin TL’lik yatırım bildiriminde bulundu.

KÂRLARI KATLANDI

BirGün’ün ulaştığı elektrik dağıtım şirketlerinin genel kurul tutanakları, elektrik dağıtımı işindeki fahiş kârı gözler önüne seriyor. Tutanaklarda yer alan bilgilere göre, dört elektrik şirketinin 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 dönemine ait net kârları toplamı 16 milyar 444 milyon 208 bin TL’ye ulaşıyor.