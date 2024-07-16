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Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023: Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Elektrik, Elektronik Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023: Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümüne girmek adaylar ise Elektrik, Elektronik Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Elektrik, Elektronik Mühendisliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023

Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)545,04138426SAY
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)542,23147714SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)541,42142791SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)531,0822575SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)526,855743609SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)525,90553874SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)524,254474356SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)505,4558612454SAY
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)504,0422813290SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)499,7335915877SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)494,9182719007SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)493,122120192SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)490,838521844SAY
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)489,9963922392SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)485,9105225327SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)482,4803127908SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)482,0527328240SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)479,1648730466SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)475,8112733102SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)474,5057534110SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)471,899936200SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)471,0511536877SAY
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)467,5409539711SAY
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)465,8138241094SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)463,3737843164SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)462,1004244211SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği461,2446944899SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği457,1688748335SAY
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)454,8788450337SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektronik Mühendisliği454,4222350736SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)454,4092850755SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)454,3880650771SAY
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)453,8332651238SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)452,8848152068SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği451,6185753160SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği451,219653496SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)450,3346454268SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)449,3432755121SAY
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)446,7553457376SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)446,3407457749SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)445,807858217SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)444,7046159171SAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)443,1482660531SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği442,2348161356SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)440,872362561SAY
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)440,799362617SAY
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)439,0556764159SAY
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)438,2675464833SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)437,0237265881SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)436,8628766014SAY
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)435,7849766974SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)435,5439767199SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği435,2039767498SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)434,3439768264SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu)431,6171470577SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği431,1932470950SAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)430,3464771718SAY
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)429,4459472513SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)429,1398172792SAY
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği426,7427274887SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği423,6073577587SAY
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)421,299979635SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)421,1923679745SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)417,4729683160SAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği416,1834184353SAY
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)415,3439885118SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)414,5753685832SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)410,7561789404SAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)407,755792231SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)407,5111792467SAY
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği402,8113596969SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)402,1906797600SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)401,0148198684SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)400,8681698830SAY
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)399,10407100563SAY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)398,96437100694SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)394,39506105269SAY
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)392,45297107251SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)390,89705108817SAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği389,35226110490SAY
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)388,20798111696SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)386,46385113583SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)384,39411115877SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği384,17645116099SAY
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)381,90443118560SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)379,21224121580SAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)379,11491121712SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği378,93596121936SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)378,9068121970SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği377,22265123882SAY
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)376,43806124785SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği375,55198125845SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)368,91394133775SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği364,04702139904SAY
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği362,93267141327SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği361,77945142869SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği361,63536143048SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)359,11926146376SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği355,43359151327SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)354,58572152499SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)354,34201152838SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)353,17448154467SAY
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)350,35459158364SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği348,23797161460SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği347,49438162555SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)345,0699166288SAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği344,3429167373SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)343,87195168082SAY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)342,65412170084SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)342,37705170518SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)342,07679170988SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)341,39215172002SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)339,29746175363SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)339,28227175383SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)339,14861175600SAY
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)338,35457176878SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)337,29571178660SAY
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)335,9429180894SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği335,37656181840SAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)334,17086183924SAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)333,79796184610SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)333,67743184827SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği332,89381186113SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)330,22462190768SAY
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)327,59767195519SAY
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği327,582195558SAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)327,39455195876SAY
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)326,30427197840SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)325,63599199148SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)325,44685199517SAY
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği324,48094201357SAY
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)322,58458204924SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)322,46397205170SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği320,35457209393SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)315,57648219003SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği314,84928220501SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği314,56402221110SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)313,34292223778SAY
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği312,89183224692SAY
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)308,37176234521SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)308,13079235057SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)307,73009236005SAY
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği306,37258239142SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)306,26897239385SAY
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği305,81536240470SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)305,65419240833SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)304,1567244366SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği303,93346244901SAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği302,5578248193SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)301,9375249713SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği301,43057250909SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)300,22499253873SAY
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)298,65969257823SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)296,94286262139SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)296,93537262161SAY
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)296,65471262895SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)296,00152264576SAY
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği295,4377266063SAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği295,36564266244SAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği295,30561266420SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği294,49229268573SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)294,18808269437SAY
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)293,83329270355SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği293,63961270859SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)293,2448271868SAY
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği293,088272277SAY
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)292,61495273564SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)291,62782276185SAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)291,48913276568SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)290,91725278126SAY
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)290,84536278300SAY
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği290,23023279997SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)289,74415281291SAY
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği289,48328282035SAY
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği289,36365282389SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)289,24783282721SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)289,14305283029SAY
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği288,58489284563SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)288,4619284929SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)288,19158285652SAY
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği287,25244288293SAY
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği287,08345288748SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği286,91366289238SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)286,5424290309SAY
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği286,40042290722SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)286,39641290732SAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği286,35114290872SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)286,0385291786SAY
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği285,8634292283SAY
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği285,86036292292SAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği285,72942292670SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)285,72817292675SAY
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,64592292931SAY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,47343293420SAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,41994293563SAY
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)285,17848294227SAY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)285,1189294388SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)285,01853294686SAY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,97254294829SAY
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,79583295352SAY
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,68999295650SAY
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,39671296487SAY
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,27774296856SAY
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,24512296962SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 Burslu)284,20951297056SAY
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği284,04589297536SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği283,82238298164SAY
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)283,80633298210SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)DolmadıDolmadıSAY
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik-Elektronik MühendisliğiDolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
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