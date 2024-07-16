Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023: Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Elektrik, Elektronik Mühendisliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Elektrik, Elektronik Mühendisliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Elektrik, Elektronik Mühendisliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Elektrik, Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2023

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