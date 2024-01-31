Elektrik faturalarına zam yolda: Dövizle alım garantisi verilebilecek

Güneş ve rüzgar gibi enerji santrallerine sağlanan alım garantisinde TL dönemi bitiyor. Elektrik faturalarına şimdi de yerli enerji zammı gelecek. Ayrıca verilen kanun teklifiyle güneş ve rüzgar santralleri artık göller üzerine de kurulabilecek.

AKP'li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde yer alan kritik bir maddeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet tarafından sağlanan “alım garantisinin” TL olarak belirlenme zorunluluğu kaldırılıyor.

Bu doğrultuda evlerde kullanılan elektrik faturalarının döviz kuru arttıkça pahalanacağı ifade ediliyor. Mevcut yasada yerli kaynaklar sadece TL üzerinden en düşük teklifi veren firmalara tahsis ediliyordu.

'TL' İFADESİ KALDIRILACAK

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yasa teklifiyle ‘TL’ ifadesi kaldırılarak, teklifin hangi para cinsinden olacağının yarışma şartnamesiyle belirlenmesinin önü açılıyor. Yasa değiştiğinde rüzgâr ve güneşten elektrik üreten santraller sahiplerine dolar ya da Euro ile alım garantisi verebilecek. Bu durumda ‘yerli ve milli’ elektriğin fiyatı, tıpkı ithal doğalgaz ve ithal kömürde olduğu gibi döviz kuru arttıkça pahalanacak. Elektrik faturası ise sürekli kabaracak.

GÖLLERE DE SANTRAL KURULABİLECEK

Teklif ile halen sadece denizler üzerine kurulabilen güneş ve rüzgâr santralleri artık doğal, suni ve baraj dahil tüm göllerin üzerine de kurulabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı içme ve kullanma amaçlı alanlar hariç dilediği göl, gölet ya da barajı ‘yenilenebilir enerji kaynağı’ ilan edip rüzgar ya da güneş santrallerinin kullanımına açabilecek.