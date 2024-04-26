Elektrik kesintisine isyan eden milletvekili Tanal, Bakanlık önünde oturma eylemi başlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlattı. Tanal, "Suriye'ye ücretsiz olarak elektrik gönderiliyor ama benim vatandaşım mağdur" diye konuştu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemi başlattı.

Mahmut Tanal eylemini X hesabından, şu açıklamayla duyurdu:

"Şanlıurfa ve Mardin’de zulme dönüşen elektrik kesintilerine tepki göstermek, ‘uyuyan’ iktidar yetkililerini çözüm üretmeye çağırmak maksadıyla Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemine başladım. Şanlıurfa, Mardin halkı karanlıkta. Ne iş yaparsınız ey iktidardakiler."

"SURİYE'YE ÜCRETSİZ ELEKTRİK GÖNDERİLİYOR AMA BENİM VATANDAŞIM MAĞDUR"

Öte yandan Tanal, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Şanlıurfa ve Mardin'den 100'e yakın arayan var. Sürekli elektrikler kesik. Elektriklerin Şanlıurfa ve Mardin'de sürekli kesik olması nedeniyle buna kayıtsız kalmak imkansız çünkü enerji bir insan hakkıdır. İnsan hakkından vazgeçilemez. Elektriklerin sürekli kesilmesi nedeniyle insanların sağlığı açısından onurlu bir yaşam sürdürmeleri de imkansız. Çocukların eğitimi, insanların sağlığı açısından mağduriyet yaşanıyor. Bu insanların mağduriyetini dile getirme adına Bakanlığı arıyoruz, ilgilenmiyorlar. Oradaki elektrik yetkililerini arıyoruz, ilgilenmiyor. Vatandaşlar perişan durumda, bu açıdan sabaha kadar burada oturma eylemi yapacağım ve eğer vatandaşın bir nebze sesini duyurabilirsek, bu mağduriyeti önleyebilirsek ne mutlu bizlere. Kaldı ki Şanlıurfa'nın Suriye'ye olan sınırından Suriye'ye ücretsiz olarak elektrik gönderiliyor ama benim vatandaşım mağdur."

"BU TOPLU BİR CEZALANDIRMA"

Vatandaşın parasını verdiği halde yatırımlar yapılmadığı için sürekli elektriklerin kesildiğini vurgulayan Tanal, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin kamuoyu, 'borçları var' diyebilir. Eğer bir hanenin borcu varsa o borçtan dolayı tüm köyün elektriği kesiliyor. Bir köyde 10 evin borcu varsa o köyden önceki köylerin elektriği de kesiliyor ve bu toplu bir cezalandırmadır. Kimin borcu varsa sen onu kesebilirsin. Onu da keserken bu enerjinin bir insan hakkı olması nedeniyle bundan mahrum bırakamazsın çünkü evde asgari yaşam şartları var. Bu yaşam şartları nedeniyle çocukları, aileleri elektriksiz bırakamazsınız. Elektriksiz bırakmak buradaki yaşam kalitesini düşürmek anlamına gelir, insan hakkı ihlali anlamına gelir. Hiçbir insanı insan hakkı ihlaline mahkum bırakmaya hiçbir ekonomik veya siyasi gerekçe olamaz."