Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme: Yürürlüğe girdi

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyacağı söylenen yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçların satışına ilişkin yeni kurallar getirildi.

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyacağı belirtilen yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tebliği ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında olmayan elektrikli otomobil ithalatında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ‘izin belgesi’ alma şartı getirdi.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ 29 Aralık 2023’te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 8703.80.10.00.11, 8703.80.10.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) elektrikli otoların AB ve STA imzalanan ülke menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

EN AZ 20 YETKİLİ SERVİS ŞARTI



Tebliğe göre ithalatı yapılacak otomobiller için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonu kurulması ve en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi şartı aranacak.

Elektrikli araçların alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yeterlilik belgesi bulunacak.

Bunların imalatçısının Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi yanı sıra batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçılar tarafından kabul edildiğine ilişkin yazılı bir taahhütname verilecek.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithalat rejimi kararına dayanılarak hazırlanan İthalat Tebliğlerinde, gerekli güncellemelerin taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmakta olduğu vurgulanarak şöyle denildi:



"Bu kapsamda sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 'İzin Belgesi'nin aranması bugün tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)' ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir."