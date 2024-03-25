Elektronik atık çöplüğü devasa boyutlarda

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünya çapında rekor miktarda elektronik atık ortaya çıktığını gösterdi. Yılda 62 milyon tonluk elektronik atık çıkarılıyor. Bu kişi başına yaklaşık 8 kilogram elektronik atık düştüğü anlamına geliyor.

Uzmanlara göre her yıl, çoğu kullanım ömrünün yarısına bile gelmeyen milyarlarca elektronik cihaz çöpe gidiyor. Çevreye etkilerinin yanı sıra bu cihazların içindeki ham maddelerin değerinin 91 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak tüm bu elektronik atıkların ancak dörtte biri geri dönüştürülüyor.

Uzmanlar "Elektronik atığa karşı savaşı kaybediyoruz" diyerek uyarıyor. Elektronik cihazlar plastik ve ağır metaller gibi çevreye son derece zararlı maddeler içeriyor. Birleşmiş Milletler uzmanları, bilinçli tüketimin yanı sıra geri dönüşüm sektörüne yatırım çağrısında bulunuyor. İstatistiklere göre 2030 yılına kadar elektronik atık miktarı üç kat artabilir.