Elif Çongur birikimlerini aktarmaya devam ediyor

Barış İçin Akademisyenler bildirisinin imzacısı olan ve 7 Şubat 2017’de görevinden ihraç edilen Dr. Misket Elif Çongur, yıllar boyu Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde biriktirdiği deneyimlerini Ankara Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde düzenlenen atölyelerde katılımcılara aktarıyor.

TİP Kültür Sanat Komisyonu’nda başlatılan dersleri “bir kamu görevi” olarak gördüğünü belirten Çongur, “solculuk belası” diye de ekliyor.

Fareler Tiyatrosu ve Aralık Sahne’nin kurucularından Drama atölyesi eğitmeni oyuncu ve yönetmen Onur Gazdağ ise “Derslerde değişim üzerine yoğunlaşacaklarını, değişimin ancak kendimizde ve çevremizde gerçekleşirse bir toplumsal olgu haline gelebileceğini” söylüyor.

Atölyelere internet üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.