Elimizdeki aşılar koruyucu değil

Covid-19’un yeni varyantları dünyada giderek yayılıyor. Hekimler, varyantlara yönelik aşıların henüz Türkiye’ye getirilmediğini belirterek, "Varyantlara etkili aşılar getirilmeli. Şu an için elimizdeki aşılar yetersiz" diye konuştu.

Sibel BAHÇETEPE

Covid-19’un yeni varyantı Eris’in ardından gündeme gelen pirola varyantı endişeleri artırıyor. Uzmanlar, bu varyantlara dair ülkemizdeki durumun net olarak bilinmediğini vurgulayarak, okulların açılmasıyla birlikte bu varyantın yayılabileceğini, bu nedenle kronik hastalığı olanlar ile yaşlıların mutlaka maske takması, kalabalık alanlara mümkün olduğunca girmemesi gerektiğini söyledi ve uyardı: "Varyant aşıları da bir an önce ülkeye gelmeli. Şu an mevcut aşılar varyartlarda yetersiz."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, son günlerde solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu belirterek "Ortalıkta yaz gribi diye bir söylenti dolaşıyor. Aslında yazın daha çok soğuk algınlığı yapan bazı solunum yolu virüsleri dolaşır. Yazın pek gribal tablo görmeyiz. Her zaman gördüğümüz seviyenin üzerinde bu hastalığı görünce bunun bir kısmının covid ile ilgili olduğu şüphesi uyanıyor. Şühpesi diyorum çünkü hastaneye başvurup ‘bana covid testi yaptırın’ demedikçe covid testi bakımından ilgilenilmiyor" dedi.

HASTALIK TIRMANACAK

"Covid artık bizimle ve hep varyantları olacak" diyen Şenol, özetle şunları söyledi: "Varyantlar için radarları açık tutarak, aşıyı güncelleyerek bazı ek dozlar yapmalıyız. Omicron salgında yeni bir perde açmıştı. Ancak pirola, omicrondan da farklı. Çok daha az ölümcül vaka görmekle birlikte yaz aylarında zatürelerin artığını söyleyen meslektaşlarımız var. Bu demektir ki covid ile ilgili yetersiz test yaptığımız için dünyada olup bitenden farklı bir noktada gibi görünsek de aslında değiliz. Hastalık aktivitesini sürdürüyor, yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Solunum yolu virüsü hastalığı olduğu için okulların açılmasıyla birlikte sonbaharda hastalık tırmanacak. Şimdilik hazırlanmakta olan ve uluslararası onay alan omicrona karşı hazırlanan ek doz Türkiye’de yok ve getireceklerini de zannetmiyorum. Elimizdeki aşılarla insanlara ‘aşı takviyesi yapın’ diyemiyoruz. Güncel aşı uygulamasından Türkiye kopmuş görünüyor. Varyant aşıları bir an önce gelmeli."

Halk Sağlığı Uzmanı ve CHP Bursa milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ise yeni varyanta ilişkin aşıların ülkemize gelmediğini belirterek "Bunu biz uzun zamandır Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz ancak yanıt alamıyoruz. Elimizde aşının yeni ve daha sonra ortaya çıkan varyantlara etkili versiyonu yok. Şu an da aşılama ne durumda bilmiyoruz. Ama rutin bir aşılama yapılmadığı ortada" dedi.

AŞI YOK

Pala, özetle şu açıklamayı yaptı: "Türkiye’de eris diye adlandırılan yeni varyantın ne durumda olduğuna ilişkin bilgilerimiz de sınırlı. Çünkü çok az test yapılıyor. Son 3-4 gündür Türkiye’nin değişik yerlerinden meslektaşlarımızdan gelen haberler vakalarda biraz kıpırdanma olduğu yönünde. Bunu iyi değerlendirmek için test yapmak ve süreci epidemiyolojik ölçütlere göre izlemek gerek. Yeni aşı gelirse risk gruplarına bunu önerebiliriz ama elimizde bulunan eski aşılarla ‘gelin tekrar aşı yapalım’ denilmesini açıkcası ben doğru bulmuyorum. Yeni endişe verici varyantlara karşı geliştirilmiş aşılar Türkiye’ye gelirse o zaman risk gruplarına bir çağrıda bulunabiliriz. Risk grubunda bulunan kişilerin, yaşlıların, ağır kronik hastalığı olanların her zaman söylediğimiz halk sağlığı koruyucu önlemlerine başvurmasında yarar var. Bunlardan biri kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak, kaçınmanın mümkün olmadığı koşullarda ise koruyucu bir maske takmak. Okulların açılmasıyla risk biraz daha artacaktır."

ANALİZLER YAPILMALI

İzmir Tabip Odası da yaptığı açıklamada, Pirola varyantının daha önce Omicron varyantı olarak tanımlanan varyantın yeni mutasyonlar ile karşımıza çıkan bir türü olduğuna dikkat çekerek "Eldeki tablo ışığında önümüzdeki dönemde Covid-19 vakalarının artacağı tahmin edilebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan, kronik solunum yolu hastalıkları bulunan, ileri yaşlı bireyler gibi risk altında olan kişilerde hastane yatışı ya da yoğun bakım gereksiniminde artış beklenebilir. Önümüzdeki günlerde mevsimsel solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olması muhtemeldir. Bu nedenle başta risk altındaki kişiler olmak üzere bireysel önlemlerin alınması önemli ve gereklidir" denildi.

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ERİŞKİN AŞILARINDA FARKINDALIK DÜŞÜK

Küresel iklim krizi nedeniyle bulaşıcı hastalık salgınlarının ortaya çıkma riskinin çok arttığı bir döneme giriyoruz. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle açıklama yapan Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, aşılamanın önemine dikkat çekerek "Bugün ülkemizde ve dünyada bulaşıcı hastalıklar kısmen kontrol altına alınabilmişse, bunun birinci nedeni sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişim, tuvalet hijyeninin yaygınlaşması, ikinci nedeni de aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklama hizmetleridir. Küresel iklim krizi nedeniyle benzeri bulaşıcı hastalık salgın ve pandemisinin ortaya çıkma riskinin çok arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle, dünya olarak aşı geliştirme ve uygulamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Toplumda hem çocukluk hem de erişkinlik döneminde aşının gerekliliği üzerine farkındalığı ve aşıya olan güveni artırmamız gerekir" dedi.