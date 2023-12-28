Elini kesim makinesine kaptıran fabrika işçisinin parmakları koptu
Bursa'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi 49 yaşındaki Hakan K.’nin iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Bursa'da bulunan ahşap kesim fabrikasında fabrika işçisi Hakan K.'nin iki parmağı koptu.
Olay Bursa'nın Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ufuk Sokak’ta bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.
49 yaşındaki Hakan K., çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı.
Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Hakan K.’nın iki parmağı koptu.
Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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