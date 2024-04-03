Elinizi çekmezseniz ‘Fırtına’ çıkar

Fırtına Vadisi’nin koruma statüsünün düşürülerek imara açılmasına tepki gösteren yurttaşlar, vadinin tümden yok olmaması için direneceklerini vurguladı.

Haber Merkezi

Rize Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi'nde devam eden inşaat çalışmaları yörede yaşayan yurttaşlar tarafından protesto edildi. "Fırtına'ya dokunma taş olursun", "Fırtına Vadisi'nde Ali Cengiz oyunu istemiyoruz" ve "Bu Fırtına Deresi aksun çağlasun" dövizleri taşınan açıklamada, bölgenin talanına karşı eylemlerin büyüyeceği, Çamlıhemşinlilerin vadinin tümden yok olmaması için direnecekleri vurgulandı.

Yöre halkı adına konuşan yurttaşlardan Hatice Ergüder, vadide tünel yapmak için dinamitler patlatıldığını, Fırtına deresinden çakıl alındığını söyledi. Bölgenin 1'inci derece doğal sit alanı olduğunu anımsatan Ergüder, "Kadim köy patikaları, tarihi taş kemer köprüler, Tabiat ve Varlıklar kurullarında saklanıp, imarla yerleşime açılmak isteniyor. Özü itibariyle dünyanın 200 önemli ekolojik ve Avrupa'nın 100 koruma alanından biri olan Fırtına Vadisi, deresi, ormanı, çayın, merası ve tarihi konak, köprüleriyle gözümüz gibi korumamız gerekir" dedi.

MÜCADELEDE ISRARLIYIZ

Koruma statüsünün düşürülmesiyle yapılaşmanın vadinin üst bölgelerine doğru ilerleyeceğini kaydeden Ergüder, iklim krizinin etkisini artırdığını ve kullanılabilir suya ulaşımın zorlaştığını vurguladı. Böylesi bir dönemde bol yağış alan Fırtına Vadisi'nin imara açılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ergüder, "Kafkas ırkı arılarımız, çiçeklerimiz gitti, şimşir ormanlarımız kurudu. Şimdi de 1 kilometrelik tünelin açılması, dinamitlerin patlatılmasının olası sonuçları, köylerdeki insan ve hayvan yaşamına olumsuz etkileri, yamacın jeolojik yapısı değişir. Çamlıheşmin insanı HES'ten bu yana bütün bunlara göğüs germekte, vadinin doğasını, insanın ve kültürünü savunmaya inatla, ısrarla devam etmektedir" diye konuştu.

Eyleme katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da Ardeşen ile Ayder arasındaki tünel inşaatı için arazinin şirkete peşkeş çekildiğini, şirketin herhangi bir taşocağı izni olmadan buradan granit ve sert taş elde edeceğini belirtti. Ocaklı, bu örneğin rantın büyüklüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Çamlıhemşinlilerin 'kıyımı ve talanı durdurun' dediğini belirten Ocaklı, uygulamalardan vazgeçilmezse eylemlerin büyüyeceğini söyledi.