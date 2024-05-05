Elinizi Söğütlük’ten çekin!

HABER MERKEZİ

Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) Yürütme Kurulu Edirne’de toplandı.

Kamuoyuna yapılan açıklamayı TKKP Dönem Sözcüsü ve Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanefi Kaya okudu.

"Edirne halkının Meriç kıyılarının yürüme, oturma, bisiklet kullanma gibi sosyal aktiviteler yapacak tesislerden yoksun olması, Söğütlük Kent Ormanı’na giremiyor olmaları üzüntü vericidir" diyen Kaya, Meriç ve çevresinin yanlış projelerle doğallığının yitirilmemesi gerektiğini söyledi.

Alanın doğal gelişimine aykırı yapılaşmaya sebep olan üç madde sayan Kaya, şunları sıraladı:

• Söğütlük Kent Ormanı’nda yapılmak istenen Millet Bahçesi,

• Meriç Nehri’ne yapılmak istenen Elektrik Üretim Tesisi

• Meriç Nehri kenarına yapılmak istenen Beton Üretim Tesisi

Kaya, açıklamayı şöyle sonlandırdı: "Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak bizler; kentlerde halkın nefes alabileceği yeşil alanlarda doğallığın korunmasını, halkın bu alanlardan güvenli şekilde faydalanmasını ve kamusal bir işletme ile betonlaşmadan halka hizmet sunulmasını savunuyoruz. Biz Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak bu konuyla ilgili Edirne halkının yanında olduğumuzu, Edirne Kent Konseyi ile birlikte mücadele edeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."