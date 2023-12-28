Eljif Elmas, Leipzig'e transfer oldu: Fenerbahçe gelir elde edecek

Leipzig, Napoli'nin orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ı kadrosuna kattı. Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunuyor.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya'nın Napoli takımının Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Leipzig'den yapılan açıklamada, "Eljif Elmas, 1 Ocak 2024'te Napoli'den RB Leipzig'e taşınıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar dört buçuk yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle Leipzig'de 6 numaralı formayla sahada olacak" bilgisi verildi.

Orta saha oyuncusunun, 2 Ocak'ta takımla birlikte antrenmana çıkacağı bildirildi.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımcı oldu.

Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten 2019 yılında yapılan açıklamada, "Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır." ifadesi yer almıştı.