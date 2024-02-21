ELN, Kolombiya hükümetiyle yürüttüğü müzakereleri dondurdu

Kolombiya hükümeti ile barış müzakereleri yürüten Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) "bazı anlaşmazlıkları" gerekçe göstererek devletle yürüttükleri görüşmeleri dondurdu.

Kolombiya hükümeti ile barış müzakereleri yürüten Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) "bazı anlaşmazlıkları" gerekçe göstererek devletle yürüttükleri görüşmeleri dondurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, internet sitesinden bildiri yayımlayan ELN, hükümet ile yürütülen müzakereleri dondurdu ve kendisini temsil eden heyeti "istişare" için geri çağırdı.

Bildiride, hükümet ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten ELN, toplumun geniş katılımıyla sağlanan ulusal uzlaşıdan hükümetin vazgeçtiğini öne sürdü.

ELN, barış sürecinin yeni bir krize girdiğini ve ulusal hükümetten bu konuyla ilgili "tatmin edici" bir yanıt beklediklerini belirtti.

Yerel basında çıkan haberde, barış müzakerelerinin dondurulmasının hali hazırda ELN tarafından rehin tutulan kişiler için olumsuz sonuçlara yol açabileceği yönde yorumlar yapılıyor.

KOLOMBİYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Kolombiya'da hükümet, ELN'nin kararı almasını eleştirdi.

Hükümet delegasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ELN'nin açıklamalarının "gereksiz krize" yol açtığı, mutabakata varılan anlaşmanın maddelerine hükümetin sadık kaldığı ifade edildi.

ELN'nin bildirisinin "tek taraflı" olduğu kaydedilen açıklamada, "ELN'nin tek taraflı aldığı kararların tüm sorumluluğu kendisini bağlıyor ve silahlı çatışmayı uzatan bir krize neden oluyor. ELN tarafından yapılan bu girişimlerin ulusal hükümetle bir ilgisi yoktur. Çabalarımız, şiddetten bıkmış bölge halkının çığlıklarına cevap vermekten ibarettir." ifadesine yer verildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin bildirisinin ardından barış delegasyonu üyelerini "durum değerlendirmesi" yapmak üzere Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda 6 Şubat'ta mutabık kalmıştı.