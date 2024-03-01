Elon Musk, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI yöneticisi Sam Altman'a dava açtı

Elon Musk, ChatGPT'yi geliştiren eski şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'a dava açtı.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman'a dava açtı.

Musk, 'şirketin en başta belirttiği, yapay zekayı kâr için değil, insanlığın yararı için geliştirme misyonunu bir kenara bıraktığını' iddia etti. Dün açılan davada, Altman ve OpenAI'ın kurucularından Greg Brockman'in esasında 'açık kaynaklı, kâr amacı gütmeyen bir şirket oluşturmak için Musk'a yaklaştığı' savunuldu.

'GPT-4'ÜN TASARIMINI SIR GİBİ SAKLIYORLAR'

Reuters'ın aktardığına göre Elon Musk'ın avukatları, Microsoft'un desteklediği MSFT.O şirketinin odağının para kazanmak olmasının bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. San Francisco'da yargıya başvuran avukatlar, şirketin en gelişmiş yapay zeka modeli olan GPT-4'ün tasarımını 'tamamen bir sır' olarak sakladığını savundu.

Musk, 2015 yılında OpenAI şirketinin kurucuları arasında yer almış, 2018 yılında şirketin yönetim kurulundan ayrılmıştı. 2023 yılında OpenAI CEO'su Sam Altman'in kendisi de şirketin eski yönetim kurulu tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Kurul, şirketin 'insanlığa fayda sağlayacak bir yapay zeka geliştirme misyonunu savunduğunu' ileri sürmüştü. Altman, daha sonra şirketin yönetimine geri dönmüştü.