Elon Musk, 'dünyanın en zengini' unvanını kaptırdı

Forbes dergisi dünyanın en zenginleri sıralamasını açıkladı. Bernard Arnault, haziran ayında Elon Musk'a kaptırdığı 'dünyanın en zengini' unvanını geri kazandı.

Forbes dergisi dünyanın en zenginlerini açıkladı. Listenin zirvesine, 205.8 milyar dolarlık servetiyle Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault yerleşti.

Arnault, haziran ayında bu unvanı Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a kaybetmişti. Musk ise 204,2 milyar dolarlık net servet ile ikinci oldu.

Bu iki ismi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 179.9 milyar dolar, Oracle şirketinin kurucularından Larry Ellison 142.6 milyar dolar ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg 138.8 milyar dolarlık servetleriyle takip etti.

İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett 125.9 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 122.8 milyar dolarlık servetleriyle yer aldı.