Elon Musk duyurdu: Twitter'a yeni özellik geliyor

Eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

Teknoloji 31.08.2023 16:53 Giriş: 31.08.2023 16:53

Güncelleme: 31.08.2023 16:58 Kaynak: AA

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