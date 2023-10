Elon Musk duyurdu: X’e iki yeni abonelik türü geliyor

Adını X olarak değiştirdiği Twitter için geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcıların artık yıllık 1 dolar ödeyeceğini duyuran Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, bu defa da iki yeni premium üyelik hakkında bilgi verdi.

Musk, X’te yayınladığı bir gönderide şunları söyledi: “Biri, tüm özelliklerle daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok, diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok.”

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.