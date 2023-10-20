Elon Musk duyurdu: X’e iki yeni abonelik türü geliyor

Elon Musk, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in yakında iki yeni premium abonelik seçeneğini başlatacağını söyledi.

Adını X olarak değiştirdiği Twitter için geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcıların artık yıllık 1 dolar ödeyeceğini duyuran Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, bu defa da iki yeni premium üyelik hakkında bilgi verdi.

Musk, X’te yayınladığı bir gönderide şunları söyledi: “Biri, tüm özelliklerle daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok, diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok.”

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Bu haftanın başlarında şirket, Yeni Zelanda ve Filipinler’deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başlamıştı. Şirketin web sitesinde, abone olmayı seçen yeni kullanıcıların yalnızca gönderileri okuma, video izleme ve hesapları takip etme gibi işlemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Uygulamanın bot ve spam hesaplarla mücadele etmek için devreye alındığı söylendi.

Ekim 2022’de platformu devralmasından bu yana Musk’ın toplu işten çıkarmalar ve içerik denetleme ekiplerinin dağıtılması da dahil olmak üzere yaptığı değişiklikler, reklamverenlerin platformdaki reklamlarını durdurmasına neden oldu.

Musk, platformun gelirinde bir darbe aldığını kabul etmiş ve yeni gelir elde etmek için mavi tik abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ücret almaya başlarken, indirimli teklifleriyle reklamverenleri de X’e geri döndürmeye çalışıyordu.