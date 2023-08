Elon Musk: Haksızlığa maruz kalanların yasal harcamalarını karşılayacağız

Twitter'da yaptığı radikal değişikliklerle gündemden düşmeyen Elon Musk, platformda yaptığı paylaşım yüzünden haksız muameleye maruz kalanların yasal harcamalarını karşılayacaklarını duyurdu.

Elon Musk, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bir şey paylaştığı veya beğendiği için işverenleri tarafından haksız muameleye maruz kalan kişilerin yasal faturalarını ödeyeceğini ve onlar adına dava açacağını söyledi.

Musk paylaşımda "Bu platformda bir şey paylaştığınız ya da beğendiğiniz için işvereniniz tarafından haksızlığa uğradıysanız, yasal faturanızı biz karşılayacağız" dedi ve faturaların finansmanında herhangi bir sınırlama olmayacağını da sözlerine ekledi.

Musk daha sonra ABD'de hiçbir şeyin yasal işlem tehdidinden daha hızlı davranış değiştiremeyeceğine ilişkin bir gönderiye yanıt olarak "Ve sadece dava açmayacağız, son derece gürültülü olacak ve şirketlerin yönetim kurullarının da peşinden gideceğiz" dedi.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.