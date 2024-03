Elon Musk'ın "Dem Party" paylaşımına milletvekilinden yanıt

Elon Musk'ın "Dem Party" eleştirisini kendi partisine ithafen olduğunu düşünen DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, paylaşıma yanıt verdi.

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylar Joe Biden ve Donald Trump vaatlerini sıralamaya başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olarak karşısına çıkacak hali hazırdaki başkan Joe Biden'ın ise göçmen politikası seçim öncesi eleştirilere neden oldu.

Biden'a eleştiri yönelten isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in sahibi ünlü iş insanı Elon Musk oldu. X hesabından Biden'ın partisini eleştiren bir paylaşım yapan Musk, "Demokrat Parti'nin hedefi seçmen ithal etmek" ifadelerini kullandı.

The Dem Party goal is to import voters https://t.co/61qurM57G2