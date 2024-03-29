Elon Musk'ın "Dem Party" paylaşımına milletvekilinden yanıt

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Elon Musk'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın partisi Demokrat Parti'yi eleştirdiği "Dem Party" paylaşımına esprili bir şekilde yanıt verdi.

Elon Musk'ın "Dem Party" eleştirisini kendi partisine ithafen olduğunu düşünen DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, paylaşıma yanıt verdi.

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylar Joe Biden ve Donald Trump vaatlerini sıralamaya başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi olarak karşısına çıkacak hali hazırdaki başkan Joe Biden'ın ise göçmen politikası seçim öncesi eleştirilere neden oldu.

Biden'a eleştiri yönelten isimlerden biri de Tesla ve SpaceX'in sahibi ünlü iş insanı Elon Musk oldu. X hesabından Biden'ın partisini eleştiren bir paylaşım yapan Musk, "Demokrat Parti'nin hedefi seçmen ithal etmek" ifadelerini kullandı.

The Dem Party goal is to import voters https://t.co/61qurM57G2 — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024

Musk'ın Joe Biden'ın partisi Demokrat Parti'yi kısaltarak "Dem Party" şeklinde yazması ise yanlış anlaşılmaya neden oldu.

Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Musk'ın paylaşımına esprili bir şekilde yanıt verdi.

Elon Musk’ın söz konusu paylaşımını alıntılayan DEM Partili Koçyiğit, İngilizce olarak verdiği yanıtında "Hayır, amacımız AKP'nin önümüzdeki yerel seçimlerde kazanacağımız şehirlere 55.000 hayalet seçmeni hukuksuz bir şekilde nakletmesinin önüne geçmek" ifadelerini kullandı.