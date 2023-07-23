Elon Musk işareti verdi: Twitter’ın logosu değişiyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, yaptığı paylaşımla sosyal medya platformunun logosunun değişeceğini açıkladı. Şirketin yeni logosunun ‘X’ olması bekleniyor.

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındıktan sonra eski günlerini arayan Twitter’ın meşhur logosu da değişiyor.

Platformu kendi elinde oyuncağa çeviren Musk, logonun değişeceğini Twitter hesabından duyurdu.

Musk paylaşımında, “Yavaş yavaş tüm kuşlardan kurtulmalıyız” ifadesini kullandı. Musk’a göre bu değişim aslında uzun süre önce olmalıydı.

Twitter’ın Musk tarafından satın almasının ardından şirket, iş adını ‘X Corp’ olarak değiştirdi. Bunun da Musk’ın “süper app/uygulama” yaratma çabasını yansıttığı yorumları yapılıyor.

Elon Musk’ın ‘X’ adı altında Çin’deki WeChat benzeri bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Twitter geçtiğimiz günlerde çeşitli hesapların ne kadar paylaşım okuyabileceğine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından kullanıcılarından tepki görmüştü.

Twitter, Musk’ın yönetimi almasıyla birlikte çalışanların yarısının işine son verilmişti.