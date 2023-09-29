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Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek yıl yapılacak Teknofest'e katılmayı çok istediğini belirtti.

Güncel
  • 29.09.2023 19:51
  • Giriş: 29.09.2023 19:51
  • Güncelleme: 29.09.2023 19:58
Kaynak: AA
Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı
AA

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.

Musk, kendisini TEKNOFEST'e davet eden Erdoğan'a teşekkür ederek, "Gelecek yıl TEKNOFEST'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

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