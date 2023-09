Elon Musk ve Almanya arasında 'mülteci' atışması

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, son zamanlarda mülteci karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyerek Akdeniz’de faaliyet gösteren 8 Alman mülteci kurtarma gemisine dikkat çekti.

Musk'ın "Alman halkı bundan haberdar mı?" mesajına karşılık, Almanya Dışişleri hesabı mesaja "Buna hayat kurtarma deniliyor" cevabını verdi.

Musk, Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisine ilişkin haberini "Alman halkı bundan haberdar mı?" mesajı ile paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait 'hükümet kurumu' onaylı hesaptan Musk’a "Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor" cevabı geldi.

Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görüldü.



Musk, bugün yaptığı bir diğer paylaşımda da "Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı? Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ..." ifadelerini kullandı.

So you’re actually proud of it. Interesting. Frankly, I doubt that a majority of the German public supports this. Have you run a poll?



Surely it is a violation of the sovereignty of Italy for Germany to transport vast numbers of illegal immigrants to Italian soil?



Has invasion…