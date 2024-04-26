Elon Musk: X çalışanlarını tehdit eden kişi daha sonra 3 kişiyi öldürdü

Geçen yıl bir kişinin bazı X çalışanlarını palayla tehdit ettiğini açıklayan Elon Musk, "Bunu bildirmediler çünkü bu, California'da tutuklanabilir bir suç teşkil etmiyor. O adam daha sonra 3 kişiyi öldürdü" dedi.

Dünya 26.04.2024 11:54 Giriş: 26.04.2024 11:54

Güncelleme: 26.04.2024 12:00 Kaynak: Haber Merkezi

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