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Elon Musk: X çalışanlarını tehdit eden kişi daha sonra 3 kişiyi öldürdü

Geçen yıl bir kişinin bazı X çalışanlarını palayla tehdit ettiğini açıklayan Elon Musk, "Bunu bildirmediler çünkü bu, California'da tutuklanabilir bir suç teşkil etmiyor. O adam daha sonra 3 kişiyi öldürdü" dedi.

Dünya
  • 26.04.2024 11:54
  • Giriş: 26.04.2024 11:54
  • Güncelleme: 26.04.2024 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk: X çalışanlarını tehdit eden kişi daha sonra 3 kişiyi öldürdü

Elon Musk, ABD’nin California eyaletindeki politikacıların ‘suç yanlısı olduğu iddia edilen politikalarını’ eleştiren bir gönderiye yanıt vererek bir kişinin bazı X çalışanlarını palayla tehdit ettiğini duyurdu.

Musk, saldırganı gözaltına alınmayacağı için polise bildirmediklerini, daha sonra bu kişinin 3 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Musk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Geçen yılın sonlarında birkaç X çalışanı, San Francisco'daki Walgreens'in önünde palalı bir adam tarafından tehdit edildi. Bunu bildirmediler çünkü bu, California'da tutuklanabilir bir suç teşkil etmiyor. O adam daha sonra 3 kişiyi öldürdü.”

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