Elon Musk: X çalışanlarını tehdit eden kişi daha sonra 3 kişiyi öldürdü

Elon Musk, ABD’nin California eyaletindeki politikacıların ‘suç yanlısı olduğu iddia edilen politikalarını’ eleştiren bir gönderiye yanıt vererek bir kişinin bazı X çalışanlarını palayla tehdit ettiğini duyurdu.

Musk, saldırganı gözaltına alınmayacağı için polise bildirmediklerini, daha sonra bu kişinin 3 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Musk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Geçen yılın sonlarında birkaç X çalışanı, San Francisco'daki Walgreens'in önünde palalı bir adam tarafından tehdit edildi. Bunu bildirmediler çünkü bu, California'da tutuklanabilir bir suç teşkil etmiyor. O adam daha sonra 3 kişiyi öldürdü.”

Late last year, several 𝕏 employees were threatened by a guy with a machete outside the Walgreens on Market St in SF.



They didn’t report it, because that doesn’t constitute an arrestable crime in California.



That guy later killed 3 people. https://t.co/FPSnbwn9Z8