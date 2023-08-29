Elton John hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü müzisyen Elton John'un hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontrollerin ardından evine geri döndüğü açıklandı.

Grammy ödüllü ve 'Sir' unvanlı şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentindeki villasında düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, hafif yaralanmalardan dolayı Monako'daki Princess Grace hastane merkezinin ortopedi bölümüne götürüldü.

BBC News'e konuşan bir sözcü, şarkıcının evinde kayıp düştükten sonra hastaneye götürüldüğünü doğruladı. Sözcü, "Elton önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bu sabah evine geri döndü. Durumu iyi" dedi.

Elton John bu yazı Fransa'da eşi David Furnish ve iki oğlu ile geçiriyor. Elton John, temmuz ayında Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırmıştı.